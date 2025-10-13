الإثنين 2025-10-13 10:56 ص
 

كيفية صنع سلايم صحي وآمن بالصابون السائل

لل
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 09:54 ص

الوكيل الإخباري-   السلايم هو مادة لزجة ومرنة يُمكن شدها وتمديدها، ويُعتبر من أشهر الألعاب التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء. بالإضافة إلى أنه ممتع، يساعد اللعب بالسلايم في تخفيف التوتر وتنمية مهارات الإبداع والتركيز. يمكن صنع السلايم بسهولة في المنزل باستخدام مواد بسيطة مثل الصابون السائل، والنشا، وألوان الطعام، مما يجعله مشروعًا علميًا ممتعًا وتعليميًا في نفس الوقت.

اضافة اعلان

 

طريقة عمل السلايم بالصابون السائل
المواد المطلوبة:
نصف كوب (60 مل) صابون يدين سائل
ربع ملعقة صغيرة سكر
ألوان طعام حسب الرغبة
رائحة عطرية (اختياري)
وعاء صغير
ملعقة أو عود صغير
وعاء محكم الإغلاق


طريقة التحضير:
ضع نصف كوب من الصابون السائل في الوعاء.
أضف قطرة من لون الطعام والرائحة العطرية إن رغبت.
أضف ربع ملعقة صغيرة من السكر (يمكن استبداله بالملح أو صودا الخبز).
حرك المكونات جيدًا لمدة 30-45 ثانية حتى يمتزج الخليط ويصبح لزجًا.
اسكب السلايم في وعاء محكم الإغلاق، واتركه في مكان آمن لمدة يومين حتى يتماسك.
قبل اللعب، ضع الوعاء في الفريزر لمدة ساعة.


نصائح:
لا تستخدم بيكنغ بودر بدل السكر.
تجنب السكر البودرة أو البني.
يفضل التخلص من السلايم بعد يومين لأن قوامه يتغير 

 

 موضوع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بر

فن ومشاهير رعب على المسرح.. سيف نبيل ينجو من حريق مفاجئ في حفله ببيروت! فيديو

العلم السوري

عربي ودولي سوريا.. اتفاق مبدئي على دمج قسد ضمن وزارة الدفاع

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية مهم من التنفيذ القضائي الى جميع المواطنين

5555

فن ومشاهير فنان تركي يسقط ميتاً أثناء غنائه في إحدى الحفلات – فيديو يوثق اللحظة

الذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

فل

منوعات طرق ذكية لتقليل مصاريف المطبخ وتوفير المال

تحويلات مرورية

أخبار محلية إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة - اسماء الطرق

قمة شرم الشيخ للسلام

عربي ودولي فرانس برس: توقيع وثيقة ضمانات لاتفاق غزة خلال قمة السلام



 
 





الأكثر مشاهدة