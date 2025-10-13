كيفية صنع سلايم صحي وآمن بالصابون السائل

الوكيل الإخباري- السلايم هو مادة لزجة ومرنة يُمكن شدها وتمديدها، ويُعتبر من أشهر الألعاب التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء. بالإضافة إلى أنه ممتع، يساعد اللعب بالسلايم في تخفيف التوتر وتنمية مهارات الإبداع والتركيز. يمكن صنع السلايم بسهولة في المنزل باستخدام مواد بسيطة مثل الصابون السائل، والنشا، وألوان الطعام، مما يجعله مشروعًا علميًا ممتعًا وتعليميًا في نفس الوقت.

طريقة عمل السلايم بالصابون السائل

المواد المطلوبة:

نصف كوب (60 مل) صابون يدين سائل

ربع ملعقة صغيرة سكر

ألوان طعام حسب الرغبة

رائحة عطرية (اختياري)

وعاء صغير

ملعقة أو عود صغير

وعاء محكم الإغلاق



طريقة التحضير:

ضع نصف كوب من الصابون السائل في الوعاء.

أضف قطرة من لون الطعام والرائحة العطرية إن رغبت.

أضف ربع ملعقة صغيرة من السكر (يمكن استبداله بالملح أو صودا الخبز).

حرك المكونات جيدًا لمدة 30-45 ثانية حتى يمتزج الخليط ويصبح لزجًا.

اسكب السلايم في وعاء محكم الإغلاق، واتركه في مكان آمن لمدة يومين حتى يتماسك.

قبل اللعب، ضع الوعاء في الفريزر لمدة ساعة.



نصائح:

لا تستخدم بيكنغ بودر بدل السكر.

تجنب السكر البودرة أو البني.

يفضل التخلص من السلايم بعد يومين لأن قوامه يتغير