كيف أصبح الملفوف ترند العام 2026؟

الوكيل الإخباري- في تحوّل غير متوقع، أصبح الملفوف في صدارة المشهد الثقافي والترند في 2026، تحت اسم "كابيجكور"Cabbagecore. الخضار الورقي الذي اعتُبر سابقًا طبقًا جانبيًّا متواضعًا، أصبح اليوم يظهر على حقائب المصممين، وفي تنسيقات الزهور الفاخرة، بل وحتى في الحملات الإعلانية الكبرى.

اضافة اعلان