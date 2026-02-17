كيف أصبح الملفوف ترند العام 2026؟

وقدَّمت المصممة ساندي ليانغ حقيبة على شكل ملفوف على منصات عروض الأزياء، فيما ركزت دار "بربري" على الملفوف في حملاتها الإعلانية الأخيرة. كما شهدت علامة الأدوات الخزفية البرتغالية بوردالو بينهيرو ارتفاعًا في الطلب على أطباقها وأوانيها المصممة على شكل أوراق الملفوف.
وتشير توقعات منصة "بينتيريست" إلى أن عام 2026 سيشهد تحول جيل إكس من حبهم للقرنبيط إلى تبني الملفوف كـ “نجم جديد للمطبخ”.
ورصدت مجلة فوغ هذا التحول، معتبرة أن الملفوف أصبح أيقونة جمالية بفضل أشكاله المميزة وتعدد استخداماته. ويقول المتابعون: إن النوع الأكثر رواجًا حاليًّا في لندن هو “هيسبي”، بفضل أوراقه المدببة وتوفره طوال العام.
ووفقًا لصحيفة "الغارديان" فالملفوف لا يلفت الانتباه بصريًّا فقط، بل يعتبر أيضًا غذاءً صحيًّا غنيًّا بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة. رغم ذلك، لا يستهلكه البريطانيون كثيرًا.. فمسح “الطعام الأسري 2025” كشف أن الاستهلاك انخفض بنسبة 80% منذ عام 1974؛ ما يجعل شعبيته الحالية مرتبطة أكثر بالموضة والجماليات منها بالطهي الفعلي.
-
أخبار متعلقة
-
كشف سر الأشخاص القادرين على تمييز الوجوه الحقيقية من الذكاء الاصطناعي
-
4 وضعيات قيادة شائعة تضر بالظهر والرقبة
-
مراجعة علمية جديدة لفعالية الصيام المتقطع
-
حادثة مروّعة في اليمن.. وفاة طفل وإصابة 13 بحريق مجمع
-
قضية غوثري تشعل أميركا .. "خيط جديد" في لغز الاختفاء
-
أفكار بسيطة لزينة رمضان
-
جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان
-
مانشستر.. شجار على متن طائرة يتسبب بمنع راكبين من السفر مدى الحياة