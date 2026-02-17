الثلاثاء 2026-02-17 02:47 م

كيف أصبح الملفوف ترند العام 2026؟

كيف أصبح الملفوف ترند العام 2026؟ اقرأ المزيد على موقع إرم نيوز: https://www.eremnews.com/entertainment/7c0b4ao
تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 01:53 م

الوكيل الإخباري-   في تحوّل غير متوقع، أصبح الملفوف في صدارة المشهد الثقافي والترند في 2026، تحت اسم "كابيجكور"Cabbagecore.  الخضار الورقي الذي اعتُبر سابقًا طبقًا جانبيًّا متواضعًا، أصبح اليوم يظهر على حقائب المصممين، وفي تنسيقات الزهور الفاخرة، بل وحتى في الحملات الإعلانية الكبرى. 

اضافة اعلان

 


وقدَّمت المصممة ساندي ليانغ حقيبة على شكل ملفوف على منصات عروض الأزياء، فيما ركزت دار "بربري" على الملفوف في حملاتها الإعلانية الأخيرة. كما شهدت علامة الأدوات الخزفية البرتغالية بوردالو بينهيرو ارتفاعًا في الطلب على أطباقها وأوانيها المصممة على شكل أوراق الملفوف.


وتشير توقعات منصة "بينتيريست" إلى أن عام 2026 سيشهد تحول جيل إكس من حبهم للقرنبيط إلى تبني الملفوف كـ “نجم جديد للمطبخ”.

ورصدت مجلة فوغ هذا التحول، معتبرة أن الملفوف أصبح أيقونة جمالية بفضل أشكاله المميزة وتعدد استخداماته. ويقول المتابعون: إن النوع الأكثر رواجًا حاليًّا في لندن هو “هيسبي”، بفضل أوراقه المدببة وتوفره طوال العام.

ووفقًا لصحيفة "الغارديان" فالملفوف لا يلفت الانتباه بصريًّا فقط، بل يعتبر أيضًا غذاءً صحيًّا غنيًّا بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة. رغم ذلك، لا يستهلكه البريطانيون كثيرًا.. فمسح “الطعام الأسري 2025” كشف أن الاستهلاك انخفض بنسبة 80% منذ عام 1974؛ ما يجعل شعبيته الحالية مرتبطة أكثر بالموضة والجماليات منها بالطهي الفعلي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار الشركات كانيون AT4X بطل رالي وادي القمر

العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد ويؤكد ضرورة استدامة أثرها الخدمي والتنموي

أخبار محلية العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في إربد ويؤكد ضرورة استدامة أثرها الخدمي والتنموي

ب

أخبار محلية الإحصاءات: انخفاض كمية إنتاج زيت الزيتون بنسبة 34% للموسم الحالي

لقطة من الفيديو

أخبار محلية فيديو للفنان وسام طبيلة يثير فضول الأردنيين قبل رمضان

ا

شؤون برلمانية "الريادة النيابية" تزور وزارة الاقتصاد الرقمي

ل

أخبار محلية مدير هيئة النقل: منظومة النقل المنتظم للركاب شهدت تطورا ملموسا خلال 2025

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة وأسلحة على واجهتها الشمالية

تحتفظ المرأة في خزانتها بقطع أساسية خلال شهر رمضان، وتحرص على تنسيقها بعناية لتطلّ بإطلالة مريحة وعصرية في آنٍ واحد. قطع أساسية في خزانة كل امرأة في رمضان مع حلول الشهر الفضيل، تعيد المرأة ترتيب اخت

المرأة والجمال قطع لا غنى عنها في خزانة المرأة خلال رمضان



 






الأكثر مشاهدة