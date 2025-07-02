كيف أنام بسرعة؟ طريقة سحرية تساعدك على النوم خلال دقيقتين

كيف أنام بسرعة؟
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انتبه لما تأكل
خلصت مراجعة للدراسات إلى أنه على الرغم من أن النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات يمكن أن يجعلك تغفو بشكل أسرع، فإن هذا النوم لن يكون نوما مريحا. بدلا من ذلك، يمكن للوجبات الغنية بالدهون أن تعزز نوما أعمق وأكثر راحة.
إيقاف تشغيل كافة الأجهزة الإلكترونية
اقرأ شيئا
مع ذلك، من المهم فهم الاختلافات بين القراءة من كتاب إلكتروني وكتاب ورقي تقليدي.
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