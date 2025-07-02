كيف أنام بسرعة؟ طريقة سحرية تساعدك على النوم خلال دقيقتين

الوكيل الإخباري- بعد قضاء يوم شاق، قد يقوم المرء بجميع طقوس ما قبل النوم، على غرار تنظيف الأسنان وارتداء ملابس النوم والاستلقاء على الفراش وإطفاء الأضواء، أملا في الحصول على قسط من الراحة، ولكنه قد يظل يتقلب في فراشه بسبب الأرق الذي يلازمه رغم شعوره طوال اليوم بالنعاس، فما أفضل طريقة حتى نغفو بسرعة؟





كيف أنام بسرعة؟

احصل على جدول زمني

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يجد كثير من الناس أن تحديد جدول للنوم يساعدهم على النوم بسهولة؛ إذ إن الاستيقاظ والنوم في الأوقات نفسها كل يوم يمكن أن يساعد ساعتك الداخلية في الحفاظ على جدول منتظم، وفقا لتقرير في "هيلث لاين" (healthline).





تجنب القيلولة أثناء النهار



انتبه لما تأكل

يبدو أن الطعام الذي تتناوله قبل النوم قد يؤثر على نومك؛ فعلى سبيل المثال، أظهرت الأبحاث أن الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات قد تكون تؤثر على الحصول قسط جيد من الراحة في أثناء الليل.



خلصت مراجعة للدراسات إلى أنه على الرغم من أن النظام الغذائي عالي الكربوهيدرات يمكن أن يجعلك تغفو بشكل أسرع، فإن هذا النوم لن يكون نوما مريحا. بدلا من ذلك، يمكن للوجبات الغنية بالدهون أن تعزز نوما أعمق وأكثر راحة.





الاستماع إلى موسيقى الاسترخاء

استعمل مرتبة ووسادة مريحتين



إيقاف تشغيل كافة الأجهزة الإلكترونية



اقرأ شيئا

يمكن أن تكون القراءة نشاطا جيدا لمساعدتك على الاسترخاء قبل النوم. على الأقل بالنسبة للأطفال، يبدو أن القراءة قبل النوم قد تعزز النوم لفترة أطول.



مع ذلك، من المهم فهم الاختلافات بين القراءة من كتاب إلكتروني وكتاب ورقي تقليدي.