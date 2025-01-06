كيف تؤثر الأطعمة على رائحة جسمك؟ 6 أنواع شائعة تحتاج لمعرفتها

الوكيل الإخباري- قد تكون رائحة الجسم مرتبطة بما تتناوله من أطعمة، وليس فقط بسبب التعرق. فأطعمة مثل الثوم، البصل، اللحوم الحمراء، وحتى التوابل، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الرائحة التي يصدرها جسمك.

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من المهم فهم كيف تتفاعل بعض الأطعمة مع الجسم لتجنب أي روائح غير مرغوب فيها، فقد تتغير رائحة الجسم تبعًا للطعام المتناول.



أطعمة تؤثر على رائحة الجسم

رائحة الجسم لا تنتج فقط عن التعرق، بل أيضًا عن تفاعل الأطعمة التي نتناولها مع الغدد العرقية. بحسب موقع (Cleveland Clinic) تتركز هذه الغدد، خاصة الغدد الأبوكرينية، في مناطق مثل الإبطين والفخذين، وعند إفراز العرق واختلاطه بالبكتيريا، تتشكل الروائح التي نصدرها.



أكدت الدكتورة كريستين لي، استشارية أمراض الجهاز الهضمي، أن بعض الأطعمة يمكن أن تسبب تغييرات غير متوقعة في رائحة الجسم. وفيما يلي نظرة على أبرز تلك الأطعمة:



1. التوابل

التوابل مثل الكاري، الكمون، والحلبة تضيف نكهات مميزة للطعام، لكنها أيضًا تؤثر على رائحة الجسم. تحتوي هذه التوابل على مركبات متطايرة تمتصها مجرى الدم وتفرز عبر العرق، مما يسبب رائحة مميزة تبقى لفترة طويلة.



2. الثوم والبصل

الثوم والبصل مشهوران برائحتهما القوية، لكن تأثيرهما لا يقتصر على الفم فقط. يؤدي تناولهما إلى زيادة التعرق ورفع حرارة الجسم، مما يخلق بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا وظهور رائحة قوية على الجلد.



3. اللحوم الحمراء

تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على رائحة الجسم. يتم إطلاق بروتينات غير ذات رائحة عبر العرق، لكن عند اختلاطها مع بكتيريا الجلد، تتضاعف الرائحة وتصبح أكثر حدة.



4. الخضروات الصليبية

الخضروات مثل البروكلي، الكرنب، والقرنبيط تحتوي على حمض الكبريتيك، الذي يطلق روائح قوية عبر التعرق أو التنفس، مما قد يسبب تغيرًا ملحوظًا في رائحة الجسم.



5. الهليون

الهليون يؤثر بشكل ملحوظ على رائحة البول. عند هضمه، يتحول حمض الأسبراغوسي إلى حمض الكبريتيك، مما يسبب رائحة قوية في البول. مع ذلك، قد لا يشعر بعض الأشخاص بهذه الرائحة بسبب اختلافات جينية.



6. الأسماك

في حالات نادرة، يمكن أن تسبب الأسماك رائحة قوية تشبه رائحة السمك بسبب تحويل مادة الكولين الموجودة فيها إلى مركب "ترايميثيلامين". هذه الحالة تُعرف بـ"ترايميثيلامينوريا"، وهي نادرة جدًا.

كيف تتحكم في رائحة جسمك؟

1- الحفاظ على النظافة الشخصية: استحم بانتظام باستخدام صابون مضاد للبكتيريا للتخلص من البكتيريا التي تسبب الروائح.

2- اختيار الملابس المناسبة: ارتدِ ملابس من الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان التي تسمح بتهوية الجلد وتقليل احتباس العرق.

3- استخدام مضادات التعرق: مضادات التعرق تقلل من كمية العرق، بينما تغطي مزيلات العرق الروائح غير المحببة.

4- شرب الكثير من الماء: يساعد شرب الماء على طرد السموم من الجسم وتقليل الروائح الناتجة عن تراكمها.

5- تعديل النظام الغذائي: إذا لاحظت أن أطعمة معينة تسبب روائح غير مرغوب فيها، حاول تقليلها أو استبدالها بأطعمة أخرى.