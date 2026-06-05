كيف تؤثر مستويات القهوة في دمك على حرق الدهون؟

12:49 م

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع مستويات الكافيين في الدم قد يرتبط بانخفاض نسبة الدهون في الجسم، ما قد ينعكس على تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. اضافة اعلان





واعتمد باحثون من Karolinska Institute وUniversity of Bristol وImperial College London على بيانات جينية لدراسة العلاقة بين الكافيين ومؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بالسكري، باستخدام أسلوب "التوزيع العشوائي المندلي" الذي يساعد على تقدير العلاقات السببية بشكل أكثر دقة.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ترتفع لديهم مستويات الكافيين في البلازما، وفقاً للعوامل الجينية، سجلوا مؤشراً أقل لكتلة الجسم وكتلة الدهون الكلية، كما ارتبطت هذه المستويات بانخفاض محتمل في خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، حيث يُعتقد أن نحو نصف هذا التأثير قد يكون مرتبطاً بانخفاض الوزن.



وشملت الدراسة بيانات ما يقارب 10 آلاف مشارك، مع التركيز على متغيرات جينية تؤثر في سرعة استقلاب الكافيين، خاصة جيني CYP1A2 وAHR. وتبين أن الأشخاص الذين يستقلبون الكافيين ببطء يحتفظون به في الدم لفترة أطول، رغم أنهم غالباً ما يستهلكون كميات أقل منه.



في المقابل، لم يجد الباحثون دليلاً على وجود علاقة مباشرة بين مستويات الكافيين في الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتة الدماغية أو فشل القلب أو اضطرابات النظم القلبي.



وأشار الباحثون إلى أن الكافيين قد يساهم في زيادة حرق الدهون ورفع معدل استهلاك الطاقة في الجسم، ما قد يفسر جزءاً من هذه النتائج، مؤكدين في الوقت نفسه أن الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسات والتجارب السريرية لتأكيد هذه العلاقة بشكل قاطع.





