كيف تبرد بيتك في موجة الحر؟ نصائح فعالة للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة

الوكيل الإخباري- مع موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد هذه الأيام، يعاني الكثيرون من ارتفاع درجات الحرارة داخل منازلهم، مما يؤثر على الراحة اليومية وجودة النوم. إليك بعض الطرق البسيطة والفعالة لتبريد البيت وتخفيف الحرارة:

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استخدام الستائر والظلال: إغلاق الستائر خلال ساعات النهار يمنع دخول أشعة الشمس الحارقة ويقلل من ارتفاع درجة حرارة الغرف. يمكن أيضاً تركيب الستائر العاكسة أو الستائر السميكة.

التهوية في الوقت المناسب: افتح النوافذ في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس للاستفادة من الهواء البارد، وأغلقها خلال ساعات الذروة.

استخدام المراوح بذكاء: ضع وعاءً من الماء المثلج أمام المروحة لتعزيز تبريد الهواء داخل الغرفة.

تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية: الأجهزة الكهربائية تولد حرارة إضافية، فحاول التقليل من استخدامها في أوقات الحر الشديد.

زراعة نباتات داخلية: تساعد النباتات في تبريد الجو وزيادة الرطوبة بشكل طبيعي.