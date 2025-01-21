كيف تتجسس شاشة التلفزيون عليك؟.. أوقف فوراً هذه التقنية

الوكيل الإخباري- تظل شاشات أجهزة التلفزيون الذكي متصلة بالإنترنت بشكل مستمر، مما دفع الشركات المنتجة ومطوري أنظمة التشغيل إلى إيلاء اهتمام خاص بهذه الأجهزة الإلكترونية. هذا الاتصال المستمر يسمح بتجميع بيانات تتعلق بموقع المستخدم وطريقة استخدامه للتلفزيون، حتى وإن لم يكن قد سجل حسابًا لدى الشركات المعنية.

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ووفقًا لمنظمة حماية المستهلك الألمانية "كنسيومر ريبورتس"، تقوم أجهزة التلفزيون الذكي بجمع معلومات قيمة، مثل ما يشاهده المستخدم، ومتى وأين يشاهده، بالإضافة إلى كيفية مشاهدته ومدة المشاهدة. وعلى الرغم من أن عمليات جمع البيانات هذه لا يمكن إيقافها بالكامل بطريقة بسيطة، يمكن للمستخدمين على الأقل تقليل مستوى التتبع والتجسس على أنشطتهم عبر تعطيل بعض التقنيات مثل "الكشف التلقائي عن المحتوى" (ACR) وتغيير بعض الإعدادات الأخرى.



تعمل تقنية ACR على التعرف على المحتوى الذي يشاهده المستخدم على التلفزيون الذكي، بغض النظر عن مصدره. من خلال تحليل هذه البيانات، يتم تقديم توصيات لمحتويات قد تهم المستخدم. وعلى الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة في بعض الأحيان، فإن البيانات التي يتم جمعها يمكن أن تُستخدم أيضًا في الإعلانات المستهدفة أو لأغراض أخرى يصعب التحقق من كيفية معالجتها أو إزالتها.



تختلف طرق جمع البيانات من جهاز لآخر، ولكن معظم أجهزة التلفزيون الذكي تعتمد على تقنيات لجمع بيانات المستخدم. لذلك، من المهم للمستخدم البحث في إعدادات الخصوصية وحماية البيانات في قائمة التطبيقات الخاصة بالجهاز وتعديلها وفقًا لرغباته.



إذا رغب المستخدم في إيقاف تقنية ACR أو أي قياسات بيانات أخرى على مستوى نظام التشغيل، فإنه يمكنه العثور على خيارات تعطيل هذه الوظائف في قوائم إعدادات التلفزيون. في بعض الأحيان، يتضمن ذلك ضبط "معرف الإعلانات" الذي يساعد على تقليل عمليات التتبع عبر إعادة ضبطه بشكل دوري.



على سبيل المثال، يمكن للمستخدم في أجهزة سامسونج الوصول إلى إعدادات ACR من خلال "الإعدادات/الدعم/شروط الاستخدام"، بينما يمكن في أجهزة إل جي تعطيلها عبر بند "Live Plus" في قائمة "جميع الإعدادات/عام/الإعدادات الإضافية". أما في أجهزة باناسونيك وفيليبس وسوني، يجب إلغاء تفعيل وظيفة "Samba Interactive TV".



من جهة أخرى، تقدم أنظمة التشغيل مثل أمازون Fire TV و أندرويد/جوجل TV خيارات لضبط إعدادات الخصوصية أثناء التثبيت أو بعده. يمكن للمستخدم في نظام أندرويد/جوجل TV تعطيل "اكتشاف الموقع" من خلال "الإعدادات/الخصوصية/الموقع"، وأيضًا تعطيل "نشاط الويب والتطبيقات" في حساب جوجل.



باختصار، من المهم أن يكون المستخدم على دراية بالإعدادات المتعلقة بالخصوصية في أجهزة التلفزيون الذكي، وأن يتخذ الخطوات اللازمة لحماية بياناته الشخصية.