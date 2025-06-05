الخميس 2025-06-05 04:35 م
 

كيف تتخلص من رائحة الرطوبة المزعجة في سيارتك؟

ثبلقل
تعبيرية
 
الخميس، 05-06-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري- رائحة الرطوبة داخل السيارة قد تشير إلى مشاكل مثل تسرب المياه أو تكوّن العفن، ما يؤدي إلى أضرار بمرور الوقت. لتجنب ذلك، إليك أهم الأسباب والحلول:

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أبرز الأسباب:
تسرب الماء من النوافذ أو الأبواب.
تراكم المياه تحت السجاد أو المقاعد.
تسرب من نظام التكييف.
ترك النوافذ مفتوحة في أجواء رطبة.


خطوات التخلص من الرائحة:
تنظيف وتجفيف السيارة جيداً، وفتح النوافذ للتهوية.
إصلاح التسربات المحتملة فورًا.
استخدام أكياس ماصة للرطوبة مثل السيليكا جل أو الفحم النشط.
وضع وعاء من الخل الأبيض أو رش بيكربونات الصوديوم لامتصاص الروائح.
تغيير فلتر مكيف الهواء إذا كان متسخًا.
استخدام معطرات طبيعية مثل زيوت اللافندر أو النعناع.


نصائح وقائية:
احرص على إبقاء السيارة جافة دائمًا.
أغلق النوافذ في الأجواء الرطبة.
افحص نظام التكييف بشكل دوري.
استخدم فرش مقاوم للماء وركن السيارة بمكان مشمس إن أمكن.

 

 

 
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