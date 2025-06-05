كيف تتخلص من رائحة الرطوبة المزعجة في سيارتك؟

الوكيل الإخباري- رائحة الرطوبة داخل السيارة قد تشير إلى مشاكل مثل تسرب المياه أو تكوّن العفن، ما يؤدي إلى أضرار بمرور الوقت. لتجنب ذلك، إليك أهم الأسباب والحلول:

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أبرز الأسباب:

تسرب الماء من النوافذ أو الأبواب.

تراكم المياه تحت السجاد أو المقاعد.

تسرب من نظام التكييف.

ترك النوافذ مفتوحة في أجواء رطبة.



خطوات التخلص من الرائحة:

تنظيف وتجفيف السيارة جيداً، وفتح النوافذ للتهوية.

إصلاح التسربات المحتملة فورًا.

استخدام أكياس ماصة للرطوبة مثل السيليكا جل أو الفحم النشط.

وضع وعاء من الخل الأبيض أو رش بيكربونات الصوديوم لامتصاص الروائح.

تغيير فلتر مكيف الهواء إذا كان متسخًا.

استخدام معطرات طبيعية مثل زيوت اللافندر أو النعناع.