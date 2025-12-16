كيف تتكيف الثعابين مع برد الشتاء؟

ووفقًا لموقع «تايمز أوف إنديا»، تلجأ الثعابين أحيانًا إلى الخروج في الأيام الدافئة لإعادة تموضعها أو الحصول على الرطوبة، كما قد تشارك ملاجئها مع ثعابين أخرى للاستفادة من الدفء. وتُجري تعديلات طفيفة في وضع الجسم دون استيقاظ كامل، وتبقى في حالة تأهب خفيف لرصد التهديدات.
كما تحافظ على رطوبة أجسامها رغم توقفها عن الأكل، وتخفض نشاط جهازها المناعي ومعدل التنفس لتقليل استهلاك الطاقة. وتؤكد هذه السلوكيات قدرة الثعابين على التكيف مع برد الشتاء عبر استراتيجيات دقيقة تضمن بقاءها بأقل قدر ممكن من الطاقة.
-
أخبار متعلقة
-
صراع ثورين في شوارع دلهي يوقف المرور ويذهل المارة (فيديو)
-
شجرة صنوبر عمرها 400 عام تدهش السياح بتجدد أغصانها في تركيا - صور
-
أصغر جزيرة مكتظة في العالم.. حياة آمنة بلا سيارات ولا جرائم - صور
-
فأر طليق يُثير الفوضى على متن رحلة جوية متجهة إلى جزيرة أروبا (فيديو)
-
الطريقة الصحيحة لتنظيف المعاطف دون إلحاق الضرر بها
-
17 قتيلًا و 20 مصاباً.. رحلة احتفال بالتخرج تتحول إلى مأساة في كولومبيا - فيديو
-
فن بلوغ الأربعين.. ماذا نصنع وكيف نتواصل ونترك أثراً حقيقياً في حياتنا؟
-
بعد موجة سخرية على أحمد السقا .. الإفتاء المصرية ترد