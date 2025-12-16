كيف تتكيف الثعابين مع برد الشتاء؟

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الشتاء، لا تكتفي الثعابين بالاختباء حتى الربيع، بل تدخل في حالة تُعرف بـ«الزحف الشتوي» (Brumation) كآلية للبقاء. وخلال هذه الفترة، تظل الثعابين في نشاط منخفض مع وعي محدود بما يحيط بها.

ووفقًا لموقع «تايمز أوف إنديا»، تلجأ الثعابين أحيانًا إلى الخروج في الأيام الدافئة لإعادة تموضعها أو الحصول على الرطوبة، كما قد تشارك ملاجئها مع ثعابين أخرى للاستفادة من الدفء. وتُجري تعديلات طفيفة في وضع الجسم دون استيقاظ كامل، وتبقى في حالة تأهب خفيف لرصد التهديدات.



كما تحافظ على رطوبة أجسامها رغم توقفها عن الأكل، وتخفض نشاط جهازها المناعي ومعدل التنفس لتقليل استهلاك الطاقة. وتؤكد هذه السلوكيات قدرة الثعابين على التكيف مع برد الشتاء عبر استراتيجيات دقيقة تضمن بقاءها بأقل قدر ممكن من الطاقة.