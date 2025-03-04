كيف تتناول الحلويات بعد الإفطار دون أن تشعر بالعطش؟ إليك الحل

الوكيل الإخباري- يعد تناول الحلويات من أبرز عادات الإفطار في شهر رمضان، ولكن قد يشعر الكثيرون بالعطش بعد تناولها بسبب احتوائها على نسبة عالية من السكر. إذا كنت من محبي الحلويات الرمضانية وترغب في تجنب الشعور بالعطش بعد الإفطار، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك:

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اختيار الحلويات منخفضة السكر

حاول تقليل كمية السكر في الحلويات الرمضانية أو اختيار خيارات صحية تحتوي على بدائل السكر. فالحلويات التي تحتوي على الفواكه الطازجة أو المكسرات قد تكون خيارًا جيدًا.



توازن الوجبات

تجنب تناول الحلويات بمفردها، ويفضل تناولها بعد وجبة غذائية متوازنة تحتوي على البروتينات والخضروات والألياف، مما يساعد في تقليل تأثير السكر على جسمك ويمنع الشعور بالعطش.



شرب الماء قبل تناول الحلويات

تأكد من شرب كمية كافية من الماء بعد الإفطار وقبل تناول الحلويات. يساهم الماء في ترطيب الجسم والحد من الشعور بالعطش.



تجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين

يمكن أن تساهم المشروبات الغازية والشاي والقهوة في زيادة الشعور بالعطش بسبب احتوائها على الكافيين. لذا يفضل تجنبها وتناول المشروبات التي تساعد في الترطيب مثل العصائر الطبيعية أو الماء.



التحكم في الكميات

حاول تناول الحلويات بكميات معتدلة لتجنب زيادة مستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالعطش بعد فترة قصيرة من تناولها.



اختيار الحلويات الغنية بالألياف

الحلويات التي تحتوي على الألياف مثل التمر المحشو بالمكسرات أو الحلويات المصنوعة من الحبوب الكاملة تكون أقل تأثيرًا على الشعور بالعطش مقارنة بالحلويات التقليدية.