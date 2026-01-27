الثلاثاء 2026-01-27 12:25 م

كيف تحافظين على دفء منزلك في الشتاء دون رفع فاتورة الكهرباء

الثلاثاء، 27-01-2026 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   يبحث كثير من الناس عن وسائل للحفاظ على دفء المنزل خلال الشتاء، دون دفع مبالغ طائلة في فواتير التدفئة.اضافة اعلان


وفقًا لموقع Daily Mail، يمكن تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات البسيطة والذكية لخفض التكاليف وجعل المنزل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

1- استخدام السجاد والستائر العازلة

السجاد يخفف فقدان الحرارة عبر الأرضيات الباردة، فيما تعمل الستائر الحرارية كحاجز يمنع تسرب الهواء البارد ويحافظ على دفء الغرف.

2- سد الفجوات حول النوافذ والأبواب

سد الشقوق والفجوات باستخدام الأشرطة الرغوية (الفوم) أو السيليكون يقلل من تسرب الهواء البارد.

ويمكن أيضًا استخدام غشاء بلاستيكي شفاف على النوافذ لتعزيز العزل الحراري.

3- قِربة الماء الساخن

للحصول على دفء شخصي يدوم طويلاً، تُعد قِربة الماء الساخن حلًا مثاليًا تحت الأغطية عند النوم أو أثناء القراءة والعمل المكتبي، لتشعرين بالراحة دون الحاجة لرفع حرارة المنزل بالكامل.

4- مراوح السقف في الشتاء

تحتوي معظم المراوح على مفتاح عكسي يسمح للشفرات بالدوران في اتجاه عقارب الساعة، ما يدفع الهواء الدافئ من السقف إلى أسفل الغرفة.

ويُنصح بتشغيلها على سرعة منخفضة وإيقافها عند مغادرة الغرفة لتوفير الطاقة.

5- إغلاق الغرف غير المستخدمة

إغلاق أبواب الغرف غير الضرورية يركز التدفئة في المناطق الحيوية ويخفف الحمل على النظام.

وفي المنازل الذكية، يمكن برمجة الأجهزة لتقليل الحرارة تلقائيًا في هذه الغرف.

6- حلول مؤقتة للعزل

يمكن تغليف النوافذ بغلاف الفقاعات (Bubble Wrap) أو البلاستيك لتقليل تسرب الهواء، كما يمكن وضع ورق الألمنيوم خلف المشعّات ليعكس الحرارة إلى الغرفة.
 
 


