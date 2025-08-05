كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

استخدام عبوات زجاجية محكمة الغلق
توفر حماية أفضل من الرطوبة والتسوس مقارنة بالبلاستيك.
تنظيف وفرز الحبوب قبل التخزين
لإزالة الحبوب التالفة والشوائب وضمان جفافها التام.
تدوين تاريخ التخزين
يساعد على تتبع مدة الصلاحية وتفادي الفساد.
اختيار مكان تخزين مناسب
يجب أن يكون جافًا، مظلمًا، ومعتدل الحرارة لتقليل فرص التلف.
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