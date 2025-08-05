كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

الوكيل الإخباري- تحرص الأمهات على تخزين البقوليات لفوائدها الصحية، لكن للحفاظ عليها طازجة وصالحة لأطول فترة، ينصح باتباع الخطوات التالية:

اضافة اعلان



استخدام عبوات زجاجية محكمة الغلق

توفر حماية أفضل من الرطوبة والتسوس مقارنة بالبلاستيك.

تنظيف وفرز الحبوب قبل التخزين

لإزالة الحبوب التالفة والشوائب وضمان جفافها التام.

تدوين تاريخ التخزين

يساعد على تتبع مدة الصلاحية وتفادي الفساد.

اختيار مكان تخزين مناسب

يجب أن يكون جافًا، مظلمًا، ومعتدل الحرارة لتقليل فرص التلف.