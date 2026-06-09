كيف تحمي حيوانك الأليف من ضربات الشمس في الصيف؟

ويؤكد أطباء بيطريون أهمية توفير مكان مظلل وجيد التهوية للحيوانات الأليفة، مع الحرص على تزويدها بالمياه الباردة والنظيفة بشكل مستمر للوقاية من الجفاف.
كما يحذر الخبراء من ترك الحيوانات داخل المركبات المغلقة، حتى لفترات قصيرة، بسبب الارتفاع السريع والخطير في درجات الحرارة داخل السيارة، ما قد يهدد حياتها.
وينصح بتحديد أوقات التنزه خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، وتجنب المشي على الأسطح الساخنة مثل الإسفلت، لما قد تسببه من حروق في أقدام الحيوانات.
ويشدد المختصون على ضرورة الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري، مثل اللهاث الشديد، وزيادة إفراز اللعاب، والخمول المفاجئ. وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب تبريد الحيوان بالماء الفاتر والتواصل مع الطبيب البيطري بشكل عاجل لتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة.
-
أخبار متعلقة
-
لدغة بعوض بسيطة قد تتحول إلى عدوى خطيرة.. طبيبة توضح الأسباب
-
القطط المنزلية المتجولة قد تنقل أمراضاً خطيرة.. ما هي؟
-
إسبانيا.. عنكبوت يحدث ثقبا في يد رجل
-
دب أسود يفاجئ عروسين خلال جلسة تصوير زفافهما في كاليفورنيا
-
مصرع 6 أشخاص في حادث سير مروّع جنوب العراق
-
أمريكا.. سرّ منقرض يتحول إلى حقيبة فاخرة - صور
-
أمريكا.. ضيف مفاجئ في لحظة زفاف هادئة - صور
-
هروب من الشرطة يتحول إلى فريسة تمساح بأمريكا