كيف تحمي حيوانك الأليف من ضربات الشمس في الصيف؟

10:14 م

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد المخاطر الصحية التي قد تواجه الحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب والقطط، نتيجة تعرضها للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، لعدم قدرتها على تحمل الحرارة المرتفعة كما يفعل الإنسان. اضافة اعلان





ويؤكد أطباء بيطريون أهمية توفير مكان مظلل وجيد التهوية للحيوانات الأليفة، مع الحرص على تزويدها بالمياه الباردة والنظيفة بشكل مستمر للوقاية من الجفاف.



كما يحذر الخبراء من ترك الحيوانات داخل المركبات المغلقة، حتى لفترات قصيرة، بسبب الارتفاع السريع والخطير في درجات الحرارة داخل السيارة، ما قد يهدد حياتها.



وينصح بتحديد أوقات التنزه خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس، وتجنب المشي على الأسطح الساخنة مثل الإسفلت، لما قد تسببه من حروق في أقدام الحيوانات.



ويشدد المختصون على ضرورة الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري، مثل اللهاث الشديد، وزيادة إفراز اللعاب، والخمول المفاجئ. وفي حال ظهور هذه الأعراض، يجب تبريد الحيوان بالماء الفاتر والتواصل مع الطبيب البيطري بشكل عاجل لتجنب أي مضاعفات صحية خطيرة.





