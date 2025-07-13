كيف تحمي سيارتك من أضرار أشعة الشمس القوية؟ إليك أهم النصائح العملية

الوكيل الإخباري- مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تصبح أشعة الشمس الحارقة عدوًا رئيسيًا للسيارات، خاصة المستعملة منها. فهذه الأشعة لا تؤثر فقط على الطلاء الخارجي للسيارة، بل تمتد أضرارها إلى المقصورة الداخلية التي تتعرض لحرارة مفرطة تسبب بهتان الألوان، تشقق الجلد، وتلف المكونات الداخلية. لذلك، من الضروري اتباع بعض الخطوات العملية للحفاظ على سيارتك نظيفة وأنيقة لأطول فترة ممكنة.

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كيف تحمي سيارتك من الخارج؟

- اركن السيارة في الظل دائماً: يُعد ركن السيارة في الظل، سواء كان تحت شجرة أو في موقف مظلل، من أفضل الطرق للحماية من أشعة الشمس المباشرة. حتى الوقوف لفترات قصيرة في الظل يمكن أن يقلل من تأثير الحرارة.

- اغسل سيارتك بانتظام: الأوساخ والحشرات الميتة التي تتجمع على سطح السيارة تتفاعل مع حرارة الشمس وتسرع من بهتان الطلاء. لذلك، اغسل سيارتك بشكل دوري للحفاظ على رونقها.

- لمّع السيارة أو شمعها (Wax): تلميع السيارة بطبقة من الشمع يحمي الطلاء من الأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية المختلفة. ينصح بتكرار هذه العملية مرتين على الأقل سنويًا.

- استخدام طبقة حماية (فيلم حماية): تغليف السيارة بطبقة شفافة واقية يعمل كدرع يحمي الطلاء من الأشعة الضارة والعوامل الجوية، خصوصًا للسيارات الجديدة.

كيف تحمي سيارتك من الداخل؟

- استخدم واقي الحرارة على الزجاج الأمامي: من أفضل الطرق لحماية لوحة القيادة والمقاعد من الحرارة العالية، كما يمنع تلف الجلد والتشقق.

- تركيب ستائر واقية للحرارة على النوافذ: هذه الستائر تساعد في تقليل دخول الحرارة لأقصى حد، كما تسهل استخدامها وتخزينها.

- تظليل النوافذ بشكل مناسب: التظليل الجيد يقلل من حرارة المقصورة ويعكس أشعة الشمس، لكن يجب الالتزام بالقوانين المحلية بشأن نسبة التظليل المسموح بها.

- ترك النوافذ مفتوحة قليلاً: إن أمكن، اترك نافذة واحدة أو أكثر مفتوحة قليلاً لتهوية المقصورة وتقليل تراكم الحرارة.

- العناية بلوحة العدادات (Dashboard): حافظ على تنظيفها جيدًا واستخدم مواد حماية خاصة لمنع التشقق والجفاف.

- استخدام أغطية المقاعد: تساعد الأغطية على حماية المقاعد من الأوساخ والبهتان وتبقيها باردة في الصيف.

- ترطيب المقاعد الجلدية: إذا كانت المقاعد من الجلد، استخدم مرطبات خاصة تحميها من الجفاف والتشقق الناتج عن الحرارة.

- تنظيف السيارة من الداخل بانتظام: إزالة الأوساخ والغبار تسهل عملية التنظيف وتحمي المقصورة من تراكم الأتربة التي تتأثر بأشعة الشمس.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على سيارتك بحالة ممتازة، سواء من الخارج أو الداخل، مع تقليل الأضرار الناتجة عن حرارة الصيف وأشعة الشمس القوية.