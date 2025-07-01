كيف تحوّل هواء الليل إلى مكيف طبيعي للمنزل؟

التهوية وتقليل مصادر الحرارة
يوصي مركز حماية المستهلك في ألمانيا بتهوية المنزل خلال الصباح الباكر وساعات الليل، وتجنّب تشغيل الأجهزة الكهربائية التي تُصدر حرارة مثل الحواسيب والتلفزيونات. كما يُنصح بتعليق مناشف مبللة لتبريد الجو، مع التأكيد على ضرورة التهوية لتجنب الرطوبة.
تقييد دخول الشمس
أفضل طريقة لتقليل الحرارة هي إغلاق الستائر أثناء الذروة، واستخدام ستائر حرارية أو بطانيات الطوارئ لعكس أشعة الشمس، مع مراعاة تقليل الإضاءة بشكل مؤقت فقط.
حلول تقنية للتبريد
عند الحاجة إلى وسائل تبريد إضافية، يمكن استخدام أجهزة تكييف متنقلة أو سبليت، مع مراعاة مطابقة القدرة التبريدية لمساحة الغرفة. أما المراوح، فهي خيار أقل تكلفة ومناسب للغرف الصغيرة، ويمكن استخدامها لتسريع دخول الهواء النقي عند التهوية.
الحماية الخارجية
يوصى باستخدام ستائر خارجية، مظلات، أو ستائر دوّارة لتقليل تسرب الحرارة، إضافة إلى زراعة نباتات على الأسطح والواجهات لتوفير الظل، واستبدال النوافذ القديمة بأخرى ذات زجاج عازل.
خلاصة:
المراوح، تقنيات العزل، التهوية الذكية، والحد من مصادر الحرارة كلها وسائل فعالة لتبريد المنزل دون الاعتماد الكلي على المكيف، ما يوفر الطاقة ويزيد الراحة في أيام الصيف الحارة.
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