كيف تدعم طفلك إذا لم يكن مهتمًا بالرياضة؟

ويشير خبراء إلى أن من أبرز المؤشرات على معاناة الطفل تكرار الشكوى من آلام المعدة أو الصداع قبل حصص الرياضة، أو تجنب المشاركة والبقاء بالقرب من المعلمين خلال أوقات الاستراحة.
ولمواجهة هذه التحديات، ينصح المختصون بتوفير أنشطة بديلة تناسب اهتمامات الأطفال، مثل الشطرنج والألعاب التفاعلية والرياضات الفردية، إلى جانب تشجيعهم على تنمية مهاراتهم الفكرية والفنية.
كما يؤكد الخبراء أهمية الحوار مع الطفل دون ضغط، وتعزيز ثقته بنفسه من خلال تقدير قدراته وإنجازاته بعيدًا عن التفوق البدني أو الرياضي.
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