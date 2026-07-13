الإثنين 2026-07-13 02:41 م

كيف تدعم طفلك إذا لم يكن مهتمًا بالرياضة؟

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تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 01:41 م
الوكيل الإخباري-   يواجه بعض الأطفال الذكور الذين لا يميلون إلى الأنشطة الرياضية ضغوطًا اجتماعية ونفسية، خاصة في البيئات التي تمنح التفوق الرياضي أهمية كبيرة، ما قد يؤثر في ثقتهم بأنفسهم ويعرضهم للتهميش أو المضايقات.اضافة اعلان


ويشير خبراء إلى أن من أبرز المؤشرات على معاناة الطفل تكرار الشكوى من آلام المعدة أو الصداع قبل حصص الرياضة، أو تجنب المشاركة والبقاء بالقرب من المعلمين خلال أوقات الاستراحة.

ولمواجهة هذه التحديات، ينصح المختصون بتوفير أنشطة بديلة تناسب اهتمامات الأطفال، مثل الشطرنج والألعاب التفاعلية والرياضات الفردية، إلى جانب تشجيعهم على تنمية مهاراتهم الفكرية والفنية.

كما يؤكد الخبراء أهمية الحوار مع الطفل دون ضغط، وتعزيز ثقته بنفسه من خلال تقدير قدراته وإنجازاته بعيدًا عن التفوق البدني أو الرياضي.
 
 


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