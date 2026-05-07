كيف تساعد طفلك قبل الامتحانات؟

وفي المقابل، يواجه الأهل تحدياً في كيفية دعم أطفالهم بطريقة متوازنة، تجمع بين التشجيع والحفاظ على راحتهم النفسية.
كيف نساعد الأطفال قبل الامتحانات؟
التحضير للامتحانات لا يقتصر على الطفل وحده، بل هو عملية مشتركة تحتاج إلى دعم وتنظيم من الأسرة، من خلال خطوات بسيطة تساعد على تخفيف التوتر وتحسين التركيز.
التخطيط المبكر
يساعد وضع خطة مسبقة على تقليل الضغط قبل الامتحانات. لذلك يُنصح بتنظيم جدول دراسي متوازن يشمل جميع المواد، مع فترات راحة قصيرة بين جلسات المذاكرة لتجنب الإرهاق.
توفير بيئة مناسبة للمذاكرة
تلعب البيئة المحيطة دوراً أساسياً في مستوى التركيز. يُفضل اختيار مكان هادئ ومرتب، بإضاءة وتهوية جيدتين، مع تقليل المشتتات مثل الهاتف والتلفاز أثناء الدراسة.
تقسيم المادة إلى أجزاء صغيرة
مراجعة كمية كبيرة من الدروس دفعة واحدة قد تسبب الإحباط، لذا يُفضل تقسيم المحتوى إلى أجزاء صغيرة مع أهداف يومية واضحة، مما يمنح شعوراً بالإنجاز ويشجع على الاستمرار.
تنويع أساليب التعلم
يختلف أسلوب التعلم من طفل لآخر، لذلك يمكن استخدام وسائل متعددة مثل:
البطاقات التعليمية
المخططات الذهنية
القراءة بصوت مرتفع
الألعاب التعليمية أو المسابقات البسيطة
هذه الطرق تساعد على تثبيت المعلومات وتجعل المذاكرة أكثر متعة.
الراحة والنوم الصحي
قلة النوم تؤثر سلباً على التركيز والاستيعاب، لذلك من المهم الحفاظ على نوم منتظم، وتجنب السهر الطويل، مع تخصيص وقت للأنشطة الخفيفة لتجديد النشاط.
الدعم النفسي والتشجيع
الكلمات الإيجابية والدعم المستمر يساعدان على تقليل التوتر. من الأفضل التركيز على الجهد المبذول بدلاً من النتائج فقط، وتعزيز ثقة المتعلم بنفسه، مع تعليمه طرقاً بسيطة للتعامل مع القلق مثل التنفس العميق والاسترخاء.
