كيف تسافر مع الحيوانات الأليفة؟

الوكيل الإخباري- يعد السفر مع الحيوانات الأليفة تجربة ممتعة، لكنه يتطلب تخطيطًا دقيقًا لضمان راحة الحيوان وسلامته طوال الرحلة. سواء كنت تسافر بالطائرة، القطار، أو السيارة، هناك مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها لجعل الرحلة أكثر سهولة لك ولحيوانك الأليف. من الضروري معرفة القوانين، تجهيز المستلزمات اللازمة، وضمان أن يكون الحيوان في حالة جيدة أثناء السفر.



التخطيط المسبق والتأكد من القوانين

قبل السفر، تحقق من متطلبات الوجهة التي تنوي زيارتها، حيث تفرض بعض الدول إجراءات خاصة لدخول الحيوانات الأليفة، مثل التطعيمات الإلزامية أو الحجر الصحي. تأكد من أن حيوانك الأليف يحمل شهادة صحية من طبيب بيطري معتمد تثبت أنه بصحة جيدة. إذا كنت تسافر بالطائرة، راجع سياسات شركات الطيران، حيث تختلف القواعد بين الناقلين، فبعض الشركات تسمح بوجود الحيوانات في المقصورة، بينما تتطلب أخرى وضعها في عنبر الشحن. احجز مقعدك مسبقًا إذا كان هناك عدد محدود من الأماكن المخصصة للحيوانات على متن الطائرة.

عند السفر بالسيارة، تأكد من أن حيوانك الأليف يجلس في قفص آمن أو يستخدم حزام أمان خاص بالحيوانات لمنع تحركاته المفاجئة. لا تترك الحيوان بمفرده داخل السيارة، خاصة في الطقس الحار، حيث قد يتسبب ذلك في مشاكل صحية خطيرة. أما في الرحلات الجوية، فمن الأفضل استخدام قفص مناسب وفقًا لمعايير شركات الطيران، بحيث يكون جيد التهوية ويوفر للحيوان مساحة كافية للحركة. ينصح بتعويد الحيوان على القفص قبل الرحلة بعدة أيام لتقليل التوتر.

اضافة اعلان



احرص على أن يكون لدى الحيوان الأليف كمية كافية من الماء والطعام، ولكن تجنب إطعامه قبل الرحلة مباشرة لتفادي الشعور بالغثيان. اصطحب بعض الأغراض التي تمنح الحيوان شعورًا بالأمان، مثل بطانية أو لعبة مفضلة. في الرحلات الطويلة، احرص على منح الحيوان فرصة للحركة والاستراحة، سواء عن طريق التوقف أثناء القيادة أو التأكد من أن لديه مساحة كافية داخل القفص في الطائرة. بمجرد الوصول إلى الوجهة، اسمح لحيوانك بالتأقلم مع البيئة الجديدة تدريجيًا لضمان راحته وسلامته.