كيف تستمتع بصيف البحر المتوسط بأمان رغم موجات الحر الشديدة؟

الوكيل الإخباري- يُشتهر البحر الأبيض المتوسط بأجوائه المشمسة وطبيعته الساحرة، ما يجعله وجهة مفضلة لقضاء العطلات الصيفية. لكن في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، قد تتحوّل هذه الرحلات إلى تحدٍ صحي إن لم يُؤخذ الحذر.

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إذا كنت تخطط لقضاء عطلتك في دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا، إسبانيا، أو اليونان، فإليك بعض النصائح العملية للاستمتاع بالصيف بأمان:



🏨 اختر مكان إقامتك بحكمة

العديد من المباني التقليدية في الجنوب الأوروبي تفتقر إلى التكييف، لذا من الأفضل أن تختار أماكن إقامة مبنية بالحجر الطبيعي، حيث تساعد هذه البنية على تبريد الجو الداخلي. تأكد أيضًا من وجود نوافذ مظللة وتهوية جيدة.



😴 تبنَّ عادات السكان

عندما تبلغ درجات الحرارة ذروتها بعد الظهيرة، يأخذ الكثير من السكان المحليين قسطًا من الراحة أو "قيلولة" قصيرة. يمكنك أن تحذو حذوهم لتجنب الإرهاق وضربة الشمس. لاحظ أيضًا أن كثيرًا من المحلات والمطاعم تُغلق في فترة ما بعد الظهر.



⛪ نظم جولاتك بعناية

اختر ساعات الصباح الباكر للقيام بالأنشطة الخارجية مثل التجول أو زيارة المواقع السياحية. في وقت الظهيرة، يمكنك الاستمتاع بالأماكن المكيفة مثل المتاحف والكنائس، أو تجربة تذوق النبيذ في أماكن مغلقة وباردة.



🚨 تعرف على علامات ضربة الشمس

أعراض مثل الدوار، الغثيان، التعرق المفرط أو توقفه، الصداع الشديد، أو حتى فقدان الوعي، تُعد علامات تحذيرية خطيرة. لا تنتظر الشعور بالعطش، بل حافظ على شرب الماء بشكل منتظم.



❄️ استخدم أدوات التبريد الذكية

اجعل من المراوح المحمولة، الأقمشة الخفيفة والطبيعية، وأقنعة المياه الباردة رفقاءك خلال النهار، خاصة عند التجول تحت الشمس.



✅ خلاصة:

لا تجعل الحرارة تفسد رحلتك، بل استمتع بما يقدمه لك البحر المتوسط من طبيعة، تاريخ، ومأكولات رائعة، شرط أن تخطط بذكاء وتهتم بصحتك.