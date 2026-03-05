كيف تستيقظ بنشاط خلال شهر رمضان؟

كما يُفضّل اختيار سحور متوازن يحتوي على البروتين (كالبيض أو اللبنة) والكربوهيدرات المعقدة (كالخبز الأسمر أو الشوفان)، لأنها تمنح طاقة تدوم لساعات أطول. ولا بد من شرب كمية كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنّب الجفاف الذي يُعد من أبرز أسباب الصداع والإرهاق صباحًا.
وأخيرًا، يساعد تجنّب السهر الطويل واستخدام الهاتف قبل النوم على تحسين جودة النوم، ما ينعكس نشاطًا وتركيزًا أفضل خلال ساعات الصيام.
