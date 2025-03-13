كيف تعدين وجبة ثالثة لطفلك بين الإفطار والسحور في رمضان؟

وجبة ثالثة بين الإفطار والسحور
من الضروري أن تقدم الأم لطفلها وجبة صغيرة بين الإفطار والسحور، لأن ذلك يساعد على تقليل الجوع وزيادة الطاقة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمكن أن تكون الوجبة بعد أداء صلاة التراويح، ويمكن تحضيرها من:
- كوب من اللبن الزبادي.
- شطيرة من الجبن قليل الملح أو زبدة الفول السوداني.
يجب تخصيص وقت مناسب لتقديم الوجبة الثالثة لطفلك بحيث تكون قبل إيقاظه للسحور الأخير بحوالي أربع ساعات، مع مراعاة وقت نومه خلال رمضان. حيث أن تناول وجبة خفيفة وصحية في هذا الوقت يساعد الطفل على النوم بشكل مريح دون مشاكل هضمية قد تؤثر على السحور.
البداية بالشوربة: يجب أن يبدأ الطفل وجبة الإفطار بتناول طبق صغير من الشوربة الدافئة مثل شوربة الخضار أو شوربة لسان العصفور، حيث تساعد على تهدئة المعدة وتوفير بعض السوائل.
طبق سلطة خضراء: احرصي على تقديم طبق صغير من السلطة الخضراء يوميًا. تحتوي السلطة على الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للهضم ومنع الإمساك.
البروتين الحيواني: يفضل تقديم البروتين مثل الدواجن أو اللحوم الحمراء (مشوية أو مسلوقة) بنسب معتدلة، مثل فخذ دجاجة أو نصف صدر دجاجة.
النشويات: قدمي لطفلك نوعًا واحدًا من النشويات مثل الأرز أو المكرونة، مع مراعاة عدم تقديمهما معًا لضمان توازن الوجبة.
الوجبة المثالية للسحور يجب أن تكون غنية بالأطعمة البطيئة الامتصاص التي تمد الطفل بالطاقة لفترة أطول خلال النهار. من الأطعمة المناسبة:
الشوفان: غني بالألياف والمعادن التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي وتقلل من مشاكل الإمساك.
الخبز الأسمر: يحتوي على الألياف ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.
الخضروات الورقية: مثل الجرجير والخس التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن.
خلاصة
من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك مساعدة طفلك على إكمال صيامه خلال رمضان بحيوية ونشاط. الحفاظ على تغذيته بشكل صحي ومتوازن سيساهم في رفع طاقته وتقليل شعوره بالجوع والعطش، مما يجعل تجربته في رمضان أكثر سلاسة.
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