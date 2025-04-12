كيف تنظفين الأحذية البيضاء المصنوعة من الأقمشة؟

الوكيل الإخباري- لا تزال الأحذية الرياضية البيضاء تتربع على عرش الأناقة العصرية، لما تضيفه من لمسة نظيفة وبسيطة على الإطلالة اليومية. إلا أن المحافظة على لونها الأبيض الناصع يشكل تحديًا أمام الغبار والبقع اليومية التي تتعرض لها خلال الاستخدام.

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وفي هذا السياق، أوصى خبراء موقع RealSimple، المتخصص في شؤون المنزل والديكور، بتنظيف الأحذية القماشية البيضاء مرة كل أسبوعين على الأقل. وأشاروا إلى أنه في حال تم ارتداؤها يوميًا، فمن الأفضل تنظيفها مرة أسبوعيًا. كما شددوا على ضرورة تنظيف البقع فور ظهورها، لتفادي ترسخها في نسيج الحذاء.

طرق تنظيف الأحذية القماشية البيضاء في المنزل:

باستخدام بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض:

يُمزج مقدار ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقتين من الخل الأبيض وكوب ماء دافئ. يُطبق الخليط على البقع باستخدام فرشاة أسنان قديمة أو قطعة قماش، ويُترك لمدة 10 دقائق قبل المسح والتجفيف.



باستخدام صابون الأطباق أو مسحوق الغسيل:

تُضاف كمية قليلة من الصابون إلى الماء الدافئ، وتُستخدم فرشاة ناعمة أو قطعة قماش لفرك الحذاء بلطف، ثم يُشطف ويُجفف في مكان جيد التهوية.

أما بالنسبة للأحذية الجلدية البيضاء:

يُفضل مسحها بقطعة قماش ناعمة لتجفيف أي رطوبة، ثم استخدام ممحاة قلم رصاص لإزالة البقع. وفي حال وجود بقع عنيدة، يمكن استخدام القليل من الخل الأبيض على قطعة قماش، ثم ترك الحذاء ليجف، وإعادة تمشيطه بفرشاة الجلد الخاصة.



ويؤكد الخبراء أن تنظيف الأحذية البيضاء بشكل دوري لا يساعد فقط في الحفاظ على مظهرها النظيف، بل يطيل من عمرها الافتراضي، ويمنحها مظهراً جديداً يدوم لفترة أطول.