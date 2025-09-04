كيف تنظفين الطناجر المحروقة بسهولة؟ إليك 3 وصفات منزلية فعّالة

الوكيل الإخباري- تُعاني كثير من ربات المنزل من مشكلة تراكم الحروق والبقع على قاع الطناجر من الخارج، ما يجعل تنظيفها مهمة شاقة ومرهقة، خاصة عند استخدام مواد تنظيف قوية قد تضر بمعدن الطنجرة. لكن هناك عدة وصفات منزلية بسيطة وفعّالة تساعد على استعادة لمعان الطناجر وتنظيفها بسهولة وأمان.

أولى هذه الوصفات تعتمد على صودا الخبز والخل الأبيض، حيث يُوضع القليل من صودا الخبز على البقع المحروقة، ثم يُرش الخل الأبيض عليها، ويُترك الخليط لبضع دقائق ليتفاعل، بعدها تُفرك البقع بلطف باستخدام فرشاة ناعمة، ما يساعد على إزالة التصبغات دون خدش سطح الطنجرة.



أما الوصفة الثانية فتستخدم الملح والماء الساخن، حيث تُملأ الطنجرة بالماء الساخن ويُضاف ملعقتان من الملح، ثم يُغلى المزيج على النار لمدة خمس دقائق تقريبًا. وبعد أن يبرد قليلاً، تُفرك البقع باستخدام إسفنجة أو فرشاة ناعمة، وتعتبر هذه الطريقة فعالة جدًا مع الحروق القديمة.



الوصفة الثالثة تعتمد على معجون صودا الخبز وعصير الليمون، حيث يُخلط عصير الليمون الطازج مع صودا الخبز ليُصنع معجون يُطبق مباشرة على البقع المحروقة، ويُترك لمدة نصف ساعة قبل فركه بلطف. تساعد حموضة عصير الليمون في تفكيك الحروق، بينما تعمل صودا الخبز كمادة كاشطة لطيفة.