الخميس 2025-09-04 12:18 م
 

كيف تنظفين الطناجر المحروقة بسهولة؟ إليك 3 وصفات منزلية فعّالة

بىلبىل
تعبيرية
 
الخميس، 04-09-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري-   تُعاني كثير من ربات المنزل من مشكلة تراكم الحروق والبقع على قاع الطناجر من الخارج، ما يجعل تنظيفها مهمة شاقة ومرهقة، خاصة عند استخدام مواد تنظيف قوية قد تضر بمعدن الطنجرة. لكن هناك عدة وصفات منزلية بسيطة وفعّالة تساعد على استعادة لمعان الطناجر وتنظيفها بسهولة وأمان.

اضافة اعلان


أولى هذه الوصفات تعتمد على صودا الخبز والخل الأبيض، حيث يُوضع القليل من صودا الخبز على البقع المحروقة، ثم يُرش الخل الأبيض عليها، ويُترك الخليط لبضع دقائق ليتفاعل، بعدها تُفرك البقع بلطف باستخدام فرشاة ناعمة، ما يساعد على إزالة التصبغات دون خدش سطح الطنجرة.


أما الوصفة الثانية فتستخدم الملح والماء الساخن، حيث تُملأ الطنجرة بالماء الساخن ويُضاف ملعقتان من الملح، ثم يُغلى المزيج على النار لمدة خمس دقائق تقريبًا. وبعد أن يبرد قليلاً، تُفرك البقع باستخدام إسفنجة أو فرشاة ناعمة، وتعتبر هذه الطريقة فعالة جدًا مع الحروق القديمة.


الوصفة الثالثة تعتمد على معجون صودا الخبز وعصير الليمون، حيث يُخلط عصير الليمون الطازج مع صودا الخبز ليُصنع معجون يُطبق مباشرة على البقع المحروقة، ويُترك لمدة نصف ساعة قبل فركه بلطف. تساعد حموضة عصير الليمون في تفكيك الحروق، بينما تعمل صودا الخبز كمادة كاشطة لطيفة.


باتباع هذه الوصفات المنزلية، يمكن استعادة لمعان الطناجر بسهولة دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية قوية قد تؤثر سلبًا على صحة الأسرة أو معدن الطنجرة نفسها.

 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

يلل

منوعات بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها

رابطة الكتاب الأردنيين

أخبار محلية أمسية أدبية نقدية في رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء

غزة

فلسطين مقرر أممي: الوقت تأخر للتحرك والمجاعة تزيد في غزة

ر

طب وصحة 5 عادات شائعة لا تفعلها مباشرة بعد تناول الطعام

زلزال

أخبار محلية الأردن يرصد الهزة الأرضية على الحدود العراقية السورية

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزيرة التنمية تلتقي الاتحاد النوعي للمزارعات وتؤكد أهمية تمكين المرأة في قطاع الزراعة

لل

طب وصحة مخاطر TPO: تعرف على المادة المحظورة في مناكير الجل .. ولماذا تعتبر خطيرة؟

عجلون

أخبار محلية عجلون: 150 ألف دينار لتنفيذ فتح وإعادة تأهيل طريق الصفصافة - الساخنة



 
 





الأكثر مشاهدة