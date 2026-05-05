كيف تنقذك ملصقات الأطعمة من فخ السمنة والأمراض؟

تعبيرية
الثلاثاء، 05-05-2026 01:18 م
الوكيل الإخباري- كشفت دراسات حديثة عن الدور المحوري الذي تلعبه ملصقات الأغذية في توجيه السلوك الاستهلاكي، مؤكدة أن التغييرات الطفيفة في طريقة عرض المعلومات الغذائية على العبوات يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل معدلات السمنة والحد من استهلاك الأغذية فائقة المعالجة (UPFs).اضافة اعلان


خطر السمنة العالمي
وحذّر تقرير نشرته مجلة لانست مؤخرًا من أن أكثر من نصف سكان العالم مهددون بالسمنة بحلول عام 2050، إذا استمرت أنماط الاستهلاك الحالية. وأشار الخبراء إلى أن البيئة الغذائية الحديثة مصممة لتكون "مسببة للسمنة"، حيث يتم تسويق الأطعمة فائقة المعالجة بتركيبات تجعلها شديدة الجاذبية، ما يعزز الإقبال عليها بشكل مستمر.

نجاح أنظمة "الترميز اللوني" والتحذيرات
وأظهرت تجارب دولية أن وضوح الملصقات يحدث تغييرًا مباشرًا في سلوك المشتري:

في تشيلي: أدى فرض ملصقات سوداء تحذيرية على المنتجات عالية السكر والملح إلى تراجع مبيعاتها بنسبة تقارب 24%.
في أوروبا: ساهم نظام "Nutri-Score"، الذي يعتمد على تصنيف لوني من الأخضر (صحي جدًا) إلى الأحمر (غير صحي)، في دفع الشركات المصنعة إلى تقليل كميات السكر في منتجاتها لتحسين تصنيفها وتجنب اللون الأحمر الذي ينفر المستهلكين.

الوعي والتدخل السلوكي
إلى جانب السياسات، أثبتت أبحاث من جامعة كوليدج لندن أن تزويد الأفراد بمهارات الطبخ المنزلي والمعرفة الغذائية أدى إلى خفض استهلاكهم للأطعمة الجاهزة بنسبة 25%، ما انعكس على فقدان ملحوظ في الوزن وتحسن في الصحة النفسية للمشاركين.
 
 


