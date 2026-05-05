كيف تنقذك ملصقات الأطعمة من فخ السمنة والأمراض؟

خطر السمنة العالمي
وحذّر تقرير نشرته مجلة لانست مؤخرًا من أن أكثر من نصف سكان العالم مهددون بالسمنة بحلول عام 2050، إذا استمرت أنماط الاستهلاك الحالية. وأشار الخبراء إلى أن البيئة الغذائية الحديثة مصممة لتكون "مسببة للسمنة"، حيث يتم تسويق الأطعمة فائقة المعالجة بتركيبات تجعلها شديدة الجاذبية، ما يعزز الإقبال عليها بشكل مستمر.
نجاح أنظمة "الترميز اللوني" والتحذيرات
وأظهرت تجارب دولية أن وضوح الملصقات يحدث تغييرًا مباشرًا في سلوك المشتري:
في تشيلي: أدى فرض ملصقات سوداء تحذيرية على المنتجات عالية السكر والملح إلى تراجع مبيعاتها بنسبة تقارب 24%.
في أوروبا: ساهم نظام "Nutri-Score"، الذي يعتمد على تصنيف لوني من الأخضر (صحي جدًا) إلى الأحمر (غير صحي)، في دفع الشركات المصنعة إلى تقليل كميات السكر في منتجاتها لتحسين تصنيفها وتجنب اللون الأحمر الذي ينفر المستهلكين.
الوعي والتدخل السلوكي
إلى جانب السياسات، أثبتت أبحاث من جامعة كوليدج لندن أن تزويد الأفراد بمهارات الطبخ المنزلي والمعرفة الغذائية أدى إلى خفض استهلاكهم للأطعمة الجاهزة بنسبة 25%، ما انعكس على فقدان ملحوظ في الوزن وتحسن في الصحة النفسية للمشاركين.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة.. سحب ملايين عبوات الطعام بعد تسجيل إصابات وفقدان دائم للبصر
-
كيف تتخلص من منظفات المطبخ بأمان؟
-
ليست كما تظنون.. الاستيقاظ فجرا قد يسبب "الاحتراق النفسي" لهذه الفئة
-
قطة تنقذ صاحبها من موت محقق بعد غارة إسرائيلية جنوبي لبنان
-
قوى خارقة.. لماذا لا تتأثر هذه الحيوانات بلدغات الثعابين القاتلة؟
-
لمستخدمي بلايستيشن.. تعويضات في انتظاركم .. ما القصة!
-
مصر تحبط تهريب "شمبانزي" وزواحف نادرة إلى الهند
-
ساندويتش "صاج" ينهي حياة طالبة في العراق