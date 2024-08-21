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كيف علّق باسم يوسف على إغلاق حسابه في "إكس"؟

الاعلامي المصري باسم يوسف
الاعلامي المصري باسم يوسف
الأربعاء، 21-08-2024 03:24 م

الوكيل الإخباري- علّق الإعلامي المصري باسم يوسف لأول مرة على حذف حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وأكد أنه لا يعلم إن كان سيعود إلى المنصة مجددًا أم لا.

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وقال باسم يوسف في منشور عبر حسابه على "إنستغرام": "لست متأكدًا إذا كان حسابي على إكس سيعود أم لا، لكنني متواجد على فيسبوك وإنستغرام"، مؤكدًا أن أي حساب آخر ينتحل شخصيته على إكس هو حساب مزيف.


ويشار إلى أن حساب باسم يوسف، الذي يتابعه 11.7 مليون شخص، قد تم حذفه بعد ساعات من كتابة يوسف منشورًا وُصف بأنه "معادٍ للسامية".


وجاء تعليق باسم يوسف بعد أن انتحل حساب مشهور اسمه وصورته على "إكس"، وحاز على تفاعل واسع. فقد غرد الحساب الذي تبين لاحقًا أنه ينتحل شخصية يوسف قائلاً: "يحاولون إخافتي، وإيقافي، يحاولون محو الرأي الذي لا يعرفون الرد عليه. هذه المحاولات تدفعني إلى المزيد من الإصرار، وتؤكد لي أن آرائي وقضيتي هي القضية الصحيحة، بينما قضيتهم هي الخاسرة وغير العادلة".


 

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