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كيف نحمي حيواناتنا الأليفة في الحرّ؟

للاللاللا
تعبيرية
 
الإثنين، 04-08-2025 11:21 ص

الوكيل الإخباري-   مع اشتداد حرارة الصيف، لا يقتصر تأثير الطقس القاسي على البشر، بل يمتد إلى الحيوانات الأليفة التي تعاني بصمت من الإجهاد الحراري والجفاف. ورغم عجزها عن التعبير بالكلام، إلا أن أجسادها ترسل إشارات تحذيرية تستوجب الانتباه الفوري.

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أبرز علامات الخطر:
اللهاث السريع والمفرط
فتح الفم مع إخراج اللسان باستمرار
الخمول أو فقدان التوازن
عند ملاحظة هذه الأعراض، يجب فورًا تقديم الماء، وإبعاد الحيوان عن الشمس، ونقله إلى مكان بارد. وإذا لم تتحسن حالته، فزيارة الطبيب البيطري تصبح ضرورية.


لا تترك حيوانك في السيارة أو تحت الشمس
الحرارة في الأماكن المغلقة والسيارات المتوقفة قد تتحول إلى فخ قاتل. كما يجب تجنب الأماكن الخرسانية أو المكشوفة خلال ساعات الذروة.


متى تخرج للتنزه؟
يفضل التنزه في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس. القاعدة الذهبية: إذا لم تتحمل حرارة الأسفلت بيدك، فلن يتحملها الحيوان بأقدامه.


العناية بالفراء والجلد:
قص جزئي لفراء الكلاب ذات الشعر الكثيف (دون إزالة كاملة).
إبقاء القطط الحساسة داخل المنزل.
مراقبة علامات التهيج الجلدي أو الحروق الشمسية.


الماء هو الحياة:
يجب توفير ماء نظيف بدرجة حرارة معتدلة، وتغييره عدة مرات يوميًا، مع وضعه في مكان يسهل الوصول إليه.


الحيوانات الأكبر سنًا تحتاج اهتمامًا مضاعفًا:
تكون أكثر عرضة للأمراض، لذا تستحق رعاية خاصة ومتابعة بيطرية دورية، بالإضافة لفحص مستمر للبراغيث والقراد.

الاهتمام بالحيوانات الأليفة في الصيف ليس رفاهية، بل مسؤولية. فبعض الاحتياطات البسيطة قد تنقذ حياة رفيقك الصامت.

 

 

اليوم السابع 

 
 
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