 
السبت 2025-03-15 09:09 ص
 




            

        








    

        

        

            كيف نميز بين الأرز المزيف والطبيعي ؟
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        07:45 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  يعتبر الأرز أحد الأطعمة الأكثر شعبية التي يستهلكها ملايين الأشخاص حول العالم يوميا. ولكن على الرغم من انتشارها، هناك مشكلة الأرز المغشوش التي تسبب قلقا حقيقيا.اضافة اعلان


وتشير مجلة Sportime اليونانية، إلى أن إحدى أبرز القضايا المتعلقة بالأرز المغشوش وقعت في الصين، حيث اتضح أن بعض دفعات الأرز مغشوشة وكانت مصنوعة من نشا البطاطس والراتنجات الاصطناعية، ما يصبح من الصعب تمييزها عن الأرز الطبيعي. ولكن عند طهيه، يصبح هذا النوع من الأرز صلبا أو مطاطيا بشكل غير طبيعي، وفي بعض الأحيان كان تنبعث منه رائحة تشبه البلاستيك المنصهر.

وقد أثارت هذه الفضيحة موجة من القلق حول العالم. فقد بدأ العديد من المستهلكين يشككون في صحة الأرز، وخاصة الأرز المستورد، لأنه على الرغم من الضوابط الصارمة المفروضة على أسواق المواد الغذائية الكبرى، لا تزال السلع المقلدة تجد طريقها إلى الرفوف، ما أدى إلى زيادة عدم الثقة في المنتجات المستوردة. ولم تكن المشكلة فقط في أن الأرز لم يكن حقيقيا، بل هناك أيضا مخاطر صحية محتملة مرتبطة بالمواد الكيميائية التي يحتويها.

ويمكن التمييز بين الأرز المغشوش والأرز الطبيعي بعدة طرق للتأكد من صحة الأرز. وإحدى أسهل الطرق هي غليه والانتباه إلى الملمس. الأرز الحقيقي يكون طريا وغير لزج، في حين أن الأرز المزيف قد يظل صلبا أو يشكل كتلا غريبة. والطريقة الثانية هي إشعال عدد قليل من الحبوب باستخدام الولاعة، إذا انبعثت منها رائحة البلاستيك المحترق بدلا من رائحة النشا المحروق المميزة، فهذا علامة تحذيرية.

 ويمكن التحقق من أن الأرز طبيعي عن طريق وضعه في كوب من الماء: الأرز الطبيعي يغرق، ولكن الأرز المزيف قد يطفو بسبب كثافته المنخفضة.

روسيا اليوم









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            كيف نميز بين الأرز المزيف والطبيعي ؟
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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