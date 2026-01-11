الأحد 2026-01-11 01:08 م

كيف يحارب الجيل الجديد الملل بمهارات صغيرة؟

الأحد، 11-01-2026 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   في ظل التحفيز الرقمي المستمر وهيمنة الهواتف الذكية، يواجه الجيل الجديد تحدياً حقيقياً في التعامل مع الملل وإدمان التصفح، ما دفع إلى ظهور وعي متزايد بتبني مهارات بسيطة كبدائل صحية وفعالة.

وتعتمد هذه المقاربة على تحويل أوقات الفراغ إلى فرص للنمو الذاتي واستعادة التركيز، بعيداً عن الاستهلاك السلبي للمحتوى الرقمي. ومن أبرز هذه الأساليب إعداد قائمة شخصية بالأنشطة بحسب الوقت المتاح، ما يمنح الدماغ خيارات جاهزة ويحد من اللجوء التلقائي للهاتف.


كما انتشرت مهارة التدوين البصري والقصاصات كوسيلة إبداعية تساعد على الاسترخاء واليقظة الذهنية، إضافة إلى مفهوم “التعلم المصغر” الذي يقوم على اكتساب مهارات سريعة وبسيطة تمنح شعوراً فورياً بالإنجاز والتجدد.


وتعكس هذه الممارسات تحولاً واعياً لدى الجيل الجديد نحو صناعة رفاهيته الخاصة، وإعادة بناء علاقة أكثر توازناً مع الوقت والعالم الرقمي.

 

فوشيا 

 
 


