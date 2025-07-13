كيف يمكنك تخزين البطيخ في الثلاجة دون أن يفقد طعمه؟ إليكم السر!

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يُعتبر البطيخ من أكثر الفواكه انتعاشًا واستهلاكًا. لكن كثيرًا ما نلاحظ أن طعمه يبهت أو يفقد حلاوته بعد تخزينه في الثلاجة. فما هو السر للحفاظ على نكهته الشهية لأطول فترة ممكنة؟

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الخبراء ينصحون باتباع خطوات بسيطة لكنها فعّالة لتخزين البطيخ دون التأثير على جودته:

عدم تقطيعه قبل الحاجة: يُفضل تخزين البطيخ كاملًا إذا لم يتم فتحه بعد، حيث يساعد القشر السميك على الحفاظ على نكهته الطبيعية. يمكن وضعه في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف.

تغليفه جيدًا بعد التقطيع: بعد فتح البطيخ، يجب تغليف الجزء المقطوع بإحكام باستخدام غلاف بلاستيكي أو وضعه في وعاء محكم الإغلاق لتقليل امتصاص الروائح من باقي الأطعمة.

عدم تخزينه لفترة طويلة: يُفضل استهلاك البطيخ خلال 3 أيام من تقطيعه، فكلما طال التخزين، قلّت نسبة الحلاوة والنكهة.

درجة الحرارة المثالية: يُنصح بحفظ البطيخ في درجة حرارة تتراوح بين 4 إلى 8 درجات مئوية. هذه الدرجة تحافظ على قوامه ونكهته من دون أن تفسده أو تجعله يفقد عصارته.



إذًا، السر بسيط: احرص على التخزين السليم وقلل مدة بقائه في الثلاجة. وبهذا، ستحافظ على طعم البطيخ الشهي والمنعش وكأنك قطعته للتو!