كيف يمكنك تدفئة منزلك في الشتاء دون زيادة استهلاك الكهرباء؟

الوكيل الإخباري- مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة خلال الأسابيع الماضية، يبحث الكثيرون عن حلول فعّالة لتدفئة منازلهم دون أن تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء أو الغاز.

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خصوصًا في فترات الليل التي تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة وزيادة الإحساس بالبرودة .



ونستعرض خلال السطور التالية 6 طرق فقط تُساعدك في الحفاظ على دفء منزلك وتوفير الطاقة في الوقت ذاته:



عزل النوافذ والأبواب

تسريب الهواء البارد عبر النوافذ والأبواب يعتبر من أبرز أسباب الشعور بالبرد داخل المنزل. يمكنك استخدام شرائط العزل المطاطية حول الحواف لمنع دخول الهواء البارد.



استخدام الستائر الثقيلة

الستائر السميكة والداكنة تساعد على عزل الحرارة داخل الغرف، كما تمنع تسرب البرودة عبر النوافذ. كما أن إغلاق الستائر في الليل يسهم في الحفاظ على الدفء داخل المنزل.



تدفئة المناطق الأساسية

لا حاجة لتدفئة كافة أرجاء المنزل، بل ركز على تدفئة الغرف التي تستخدمها بشكل مستمر مثل غرفة المعيشة أو غرفة النوم، مما يقلل من استهلاك الطاقة.



استغلال أشعة الشمس

في ساعات النهار، افتح النوافذ للاستفادة من أشعة الشمس كحرارة مجانية، ثم أغلقها بمجرد غروب الشمس للحفاظ على الدفء داخل المنزل.



استخدام المدافئ الكهربائية بكفاءة

عند استخدام المدافئ الكهربائية، يفضل تشغيلها في الغرف الصغيرة والمغلقة فقط. كما يوصى بضبط درجة الحرارة على مستويات معتدلة لتقليل استهلاك الكهرباء.



الصيانة الدورية لأجهزة التدفئة

تأكد من أن أجهزة التدفئة في المنزل تعمل بكفاءة عالية، سواء كانت سخانات المياه أو المدافئ. ومن الأفضل تنظيف وصيانة هذه الأجهزة بانتظام لضمان أقصى كفاءة في استخدامها.