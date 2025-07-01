لأول مرة في العالم العربي.. شوارع الإمارات تعزف الموسيقى - فيديو

الوكيل الإخباري- أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مشروع "الشارع الموسيقي"، في مبادرة فريدة تُعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات والدول العربية، وتمتد على مسافة 750 مترًا عند مدخل مدينة الفجيرة.

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ويمنح هذا الشارع السائقين والركاب تجربة فنية استثنائية، إذ تعزف عجلات السيارات عند مرورها على الطريق نغمات من المقطوعة الشهيرة للسيمفونية التاسعة للموسيقار العالمي لودفيغ فان بيتهوفن، ما يُضفي طابعًا موسيقيًا على القيادة اليومية.



ويأتي المشروع ضمن مبادرات الأكاديمية الرامية إلى تعزيز حضور الفنون في الفضاء العام، ودمج الموسيقى في تفاصيل الحياة اليومية بأسلوب مبتكر يعكس الهوية الثقافية والفنية لإمارة الفجيرة.

وفي هذا السياق، قال سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة:

"مشروع الشارع الموسيقي هو امتداد لرؤية الفجيرة في جعل الفنون جزءًا من الحياة اليومية، وتقديم تجربة فريدة تلامس حواس الناس في أماكن غير تقليدية. نحن نؤمن أن الموسيقى لغة عالمية قادرة على خلق لحظات استثنائية حتى أثناء قيادة السيارة."



وأضاف الحفيتي أن المشروع يُجسّد رسالة الأكاديمية في نشر الجمال والإبداع في مختلف أرجاء الإمارة، لا سيما في المجالات الفنية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.



ابتكار عالمي بروح إماراتية

الجدير بالذكر أن أول طريق موسيقي في العالم أُنشئ في اليابان عام 2007، وانتشرت الفكرة لاحقًا في دول مثل كوريا الجنوبية، الدنمارك، الولايات المتحدة، وهولندا. واليوم، تنضم الفجيرة إلى هذه القائمة عبر رؤية فنية متفرّدة تمزج بين الحداثة والإبداع .

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