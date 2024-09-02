لأول مرة في بنغلاديش.. ثعبان ضخم يبتلع ثعبانا أكبر حجما

الوكيل الإخباري- وثّق العلماء في بنغلاديش واقعة قيام ثعبان بورمي ضخم يبلغ طولها 10 أقدام بابتلاع ثعبان شبكي حيًا، وهو لقاء غير مسبوق يضم اثنين من أكبر أنواع الثعابين في العالم.

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وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، وقعت الحادثة في أكتوبر 2020، في مزرعة "أكيز" للحياة البرية في مدينة شيتاغونغ شرقي بنغلاديش، حين رصد باحثو الحياة البرية الثعبان البورمي يلتف بإحكام حول الثعبان الآخر ويبتلعه من ذيله.



واستغرق الثعبان حوالي ساعتين لالتهام فريسته بالكامل، وفقًا لتقرير نُشر في "مجلة الزواحف والبرمائيات " مؤخرًا.



وقال العلماء إن الثعبان الشبكي حاول الدفاع عن نفسه من خلال الضغط ومحاولة خنق على الثعبان البورمي، لكنه خفف قبضته بعدما سيطر عليه الثعبان البورمي تمامًا.



ما الذي أثار حيرة العلماء؟

وحسب الصحيفة، يشعر العلماء بالحيرة إزاء هذا السلوك، حيث كان في مزرعة الحياة البرية خيارات طعام أفضل متاحة لكلا الثعبانين.



ولهذا يعتقد العلماء أن نزاعًا من أجل السيطرة على منطقة ما، ربما أدى إلى الصراع بينهما، والذي انتهى بأكل أحد الثعبانين للآخر.