لأول مرة في بنغلاديش.. ثعبان ضخم يبتلع ثعبانا أكبر حجما

وحسب صحيفة "الإندبيندنت" البريطانية، وقعت الحادثة في أكتوبر 2020، في مزرعة "أكيز" للحياة البرية في مدينة شيتاغونغ شرقي بنغلاديش، حين رصد باحثو الحياة البرية الثعبان البورمي يلتف بإحكام حول الثعبان الآخر ويبتلعه من ذيله.
واستغرق الثعبان حوالي ساعتين لالتهام فريسته بالكامل، وفقًا لتقرير نُشر في "مجلة الزواحف والبرمائيات " مؤخرًا.
وقال العلماء إن الثعبان الشبكي حاول الدفاع عن نفسه من خلال الضغط ومحاولة خنق على الثعبان البورمي، لكنه خفف قبضته بعدما سيطر عليه الثعبان البورمي تمامًا.
ما الذي أثار حيرة العلماء؟
وحسب الصحيفة، يشعر العلماء بالحيرة إزاء هذا السلوك، حيث كان في مزرعة الحياة البرية خيارات طعام أفضل متاحة لكلا الثعبانين.
ولهذا يعتقد العلماء أن نزاعًا من أجل السيطرة على منطقة ما، ربما أدى إلى الصراع بينهما، والذي انتهى بأكل أحد الثعبانين للآخر.
والثعبان البورمي والثعبان الشبكي هما النوعان الوحيدان من الثعابين الموجودة في بنغلاديش وكلاهما مدرج في القائمة الحمراء للأمم المتحدة للأنواع المهددة بالانقراض.
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