لأول مرة منذ 1999.. أسد جبلي يقضي على سائحة في أميركا

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في ولاية كولورادو مقتل امرأة في هجوم يُشتبه بأنه نفّذه أسد جبلي أثناء رحلة مشي منفردة في جبال روكي، في حادثة قد تكون الأولى من نوعها في الولاية منذ أكثر من 25 عاماً.

وقالت إدارة المتنزهات والحياة البرية إن متنزّهين عثروا على المرأة فاقدة للوعي على درب جبل كروسير قرب إستيس بارك، ولاحظوا وجود أسد جبلي في المكان، وتمكنوا من إبعاده. وأكد طبيب كان ضمن المجموعة وفاتها في الموقع.


وأغلقت السلطات المسارات القريبة، وأطلقت فرق الحياة البرية النار على أسدين في المنطقة للتحقيق في صلتهما بالحادث، مع الإشارة إلى وجود دلائل تتوافق مع هجوم أسد جبلي. ويجري فحص الحيوانين للكشف عن أمراض محتملة أو آثار حمض نووي بشري.


وأوضحت الإدارة أن هجمات أسود الجبال نادرة في كولورادو، إذ سُجّلت 28 حالة منذ عام 1990، وكان آخر هجوم مميت عام 1999. ومن المتوقع أن يعلن الطب الشرعي هوية الضحية وسبب الوفاة لاحقاً.

 

