"لابوبو" تثير جنون العالم.. دمية بـ 150 ألف دولار تتحول لهوس عالمي!

الوكيل الإخباري- أصبحت دمية "لابوبو" الخضراء ذات الشكل الغريب والأسنان الحادة، حديث العالم ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن اقتحمت عالم الموضة وأثارت جنون الشراء حول العالم، خاصةً بعد ظهورها مع نجمات عالميات مثل ريهانا ودوا ليبا.

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"لابوبو" من ابتكار الفنان كاسينغ لونغ بالتعاون مع متجر الألعاب الصيني الشهير بوب مارت، وقد بيعت نسخة فريدة منها في مزاد صيني بسعر خيالي بلغ 150,325 دولارًا، رغم أن طولها لا يتجاوز 131 سم.



وباتت اللعبة مطلوبة بشدة في الدول العربية أيضًا، حيث تحولت لإكسسوار موضة، وشهدت بعض المتاجر شجارات بين معجبين للحصول عليها.