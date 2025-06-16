"لابوبو" تثير جنون العالم.. دمية بـ 150 ألف دولار تتحول لهوس عالمي!

"لابوبو" من ابتكار الفنان كاسينغ لونغ بالتعاون مع متجر الألعاب الصيني الشهير بوب مارت، وقد بيعت نسخة فريدة منها في مزاد صيني بسعر خيالي بلغ 150,325 دولارًا، رغم أن طولها لا يتجاوز 131 سم.
وباتت اللعبة مطلوبة بشدة في الدول العربية أيضًا، حيث تحولت لإكسسوار موضة، وشهدت بعض المتاجر شجارات بين معجبين للحصول عليها.
ويُوصف التصميم بـ"الغريب اللطيف"، وهو ما جذب الكبار قبل الصغار، لتصبح "لابوبو" رسميًا أكثر الألعاب المحشوة رواجًا في العالم.
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