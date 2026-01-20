لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو

توقفت اللاعبة فورًا عن اللعب وذهبت لمساعدتها، بعد أن فقدت الفتاة وعيها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل الملعب. وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أن سبب الإغماء هو الحرارة الشديدة.
الحادثة لاقت إشادة واسعة من الجمهور ووسائل الإعلام لموقف اللاعبة السريع والإنساني.
الحادثه وقعت في ملعب ارينا في مجمع… pic.twitter.com/vzEuaxenI1
