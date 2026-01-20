لاعبة تركية توقف مباراة في أستراليا لمساعدة فتاة أصيبت بالإغماء - فيديو

الوكيل الإخباري- شهدت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس موقفًا إنسانيًا، عندما لاحظت لاعبة تركية فتاةً تجمع الكرات وهي تحاول الوقوف بعد سقوطها في ملعب أرينا بمجمع ملبورن بارك.

اضافة اعلان



توقفت اللاعبة فورًا عن اللعب وذهبت لمساعدتها، بعد أن فقدت الفتاة وعيها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة داخل الملعب. وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تبين أن سبب الإغماء هو الحرارة الشديدة.



الحادثة لاقت إشادة واسعة من الجمهور ووسائل الإعلام لموقف اللاعبة السريع والإنساني.