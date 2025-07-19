لا تحتاج لتكييف.. حيلة مدهشة تُبرد سيارتك في ثوانٍ

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا الصيف، يبحث كثير من السائقين عن حلول بسيطة وفعالة لتخفيف حرارة السيارة المتوقفة تحت الشمس. المفاجأة؟ الحل لا يتطلب تكييفًا أو تقنيات متطورة، بل حركة ذكية تستند إلى قوانين الفيزياء.

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الحيلة التي اجتاحت "تيك توك"

عبر مقطع حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة على "تيك توك"، كشفت عالمة الرياضيات البريطانية "فراي" عن طريقة مبتكرة لتبريد السيارة خلال ثوانٍ، من دون تشغيل المحرك.



كيف تعمل؟

افتح النافذة الخلفية اليمنى.

ثم قم بفتح وإغلاق الباب الأمامي الأيسر عدة مرات (5-10 مرات متتالية).

هذا التبديل يُحدث فرق ضغط داخل المقصورة، يدفع الهواء الساخن للخروج، ويسمح للهواء الخارجي الأبرد بالدخول بسرعة.



لماذا الحيلة فعّالة؟

لا تحتاج إلى طاقة أو وقود.

تنخفض حرارة المقصورة بشكل ملحوظ خلال 10-15 ثانية.

تساعد في تقليل اعتمادك على التكييف فور ركوب السيارة.

صديقة للبيئة، وتُقلل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل المحرك دون داعٍ.



السبب العلمي: تأثير "الصوبة الزجاجية"

تعرض السيارة للشمس يسبب حبس الحرارة داخلها نتيجة تأثير الصوبة الزجاجية (Greenhouse Effect)، ما يجعل الحرارة الداخلية تتجاوز أحيانًا 50 درجة مئوية، وهو ما يشكل خطرًا على الأشخاص والمقتنيات داخلها.



نصائح إضافية للحماية من حرارة الصيف:

أوقف السيارة في الظل متى أمكن.

استخدم مظلة عاكسة على الزجاج الأمامي.

لا تترك أجهزة إلكترونية أو أشياء قابلة للذوبان في الداخل.

غطِّ عجلة القيادة والمقاعد بقطع قماش.

افتح النوافذ قليلًا عند التوقف الطويل (مع الانتباه للسلامة).



الخلاصة:

في عالم مليء بالتقنيات المعقدة، قد تكون أبسط الحلول، المبنية على مبادئ علمية، هي الأكثر فاعلية. جرب هذه الحيلة في المرة القادمة التي تترك فيها سيارتك تحت الشمس، ولن تصدق الفرق.