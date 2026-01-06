لا تغامر بحرق منزلك.. 5 أجهزة يجب فصل الكهرباء عنها حتى وهي مغلقة

الوكيل الإخباري- حذّر خبراء السلامة من الحرائق من ترك بعض الأجهزة المنزلية موصولة بالكهرباء عند مغادرة المنزل، مؤكدين أن بعضها قد يتسبب في حرائق حتى وهو في وضع الإيقاف.



1- شواحن البطاريات:

شواحن بطاريات الليثيوم أيون، مثل شواحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والدراجات الكهربائية، قد ترتفع حرارتها عند تركها موصولة لفترات طويلة، ما يزيد خطر الاشتعال، خاصة أثناء الليل أو في حال غياب أصحاب المنزل.



2- المدافئ الكهربائية:

تُعد من أبرز أسباب حرائق المنازل شتاءً، خصوصًا الأنواع التي تفتقر إلى خاصية الإيقاف التلقائي أو تُستخدم قرب مواد قابلة للاشتعال.



3- أجهزة المطبخ الصغيرة:

مثل المحامص وغلايات الماء وأفران الطاولة، إذ قد يؤدي تلف الأسلاك أو تراكم الفتات والزيوت داخلها إلى شرر أو حريق، لذلك يُنصح بفصلها بعد كل استخدام.



4- أنظمة الترفيه المنزلي:

التلفزيونات وأجهزة الألعاب وأنظمة الصوت تستهلك طاقة حتى في وضع الاستعداد، وقد تشكل خطرًا عند تقلبات الجهد، ما يستدعي فصلها أو استخدام مقابس حماية عند السفر.



5- أدوات تصفيف الشعر:

مجففات الشعر ومكاوي التجعيد تُنتج حرارة عالية، وأي تلف في الأسلاك قد يشكل خطرًا، خاصة في الأماكن الرطبة مثل الحمامات.



ويؤكد الخبراء أن فصل هذه الأجهزة يساهم في تقليل مخاطر الحرائق وحماية المنزل وساكنيه.

