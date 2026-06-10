لا تنخدعوا بألوانها الزاهية.. الدعسوقة خطر "غير متوقع"

11:13 م

الوكيل الإخباري- حذر خبراء من التعامل المباشر مع حشرة الدعسوقة أو الإمساك بها دون ضرورة، رغم مظهرها الودود وألوانها الزاهية التي تجعلها من أكثر الحشرات المحببة لدى الأطفال. اضافة اعلان





وأوضح رئيس قسم الأحياء والكيمياء في جامعة سمولينسك، البروفيسور ميخائيل غيلدينكوف، أن الدعسوقة تفرز عند شعورها بالخطر سائلاً برتقالياً عبر مفاصل أرجلها يعرف باسم "الهيموليمف"، ويحتوي على مركبات ذات طعم مر تساعدها على الدفاع عن نفسها في مواجهة الطيور والحيوانات المفترسة.



وأشار إلى أن هذا السائل لا يشكل خطراً كبيراً على الإنسان في الظروف العادية، لكنه قد يسبب تهيجاً جلدياً أو ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة، كما قد يترك بقعاً يصعب إزالتها إذا تعرضت الحشرة للسحق على الملابس أو الأقمشة.



من جانبه، أوضح اختصاصي الحساسية والمناعة الدكتور ستانيسلاف باليتسكي أن التفاعلات التحسسية المرتبطة بالحشرات لا تقتصر على اللسعات واللدغات، بل قد تنتج أيضاً عن ملامسة بعض الحشرات أو استنشاق أجزاء دقيقة من أجسامها أو مخلفاتها.



وينصح الخبراء عند العثور على الدعسوقة داخل المنزل أو الحديقة بتجنب الإمساك بها مباشرة، والاكتفاء بنقلها برفق باستخدام ورقة أو وعاء صغير، حفاظاً على الحشرة وتجنب أي تفاعلات جلدية محتملة.





