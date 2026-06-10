الأربعاء 2026-06-10 11:43 م

لا تنخدعوا بألوانها الزاهية.. الدعسوقة خطر "غير متوقع"

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 10-06-2026 11:13 م
الوكيل الإخباري-   حذر خبراء من التعامل المباشر مع حشرة الدعسوقة أو الإمساك بها دون ضرورة، رغم مظهرها الودود وألوانها الزاهية التي تجعلها من أكثر الحشرات المحببة لدى الأطفال.اضافة اعلان


وأوضح رئيس قسم الأحياء والكيمياء في جامعة سمولينسك، البروفيسور ميخائيل غيلدينكوف، أن الدعسوقة تفرز عند شعورها بالخطر سائلاً برتقالياً عبر مفاصل أرجلها يعرف باسم "الهيموليمف"، ويحتوي على مركبات ذات طعم مر تساعدها على الدفاع عن نفسها في مواجهة الطيور والحيوانات المفترسة.

وأشار إلى أن هذا السائل لا يشكل خطراً كبيراً على الإنسان في الظروف العادية، لكنه قد يسبب تهيجاً جلدياً أو ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص ذوي البشرة الحساسة، كما قد يترك بقعاً يصعب إزالتها إذا تعرضت الحشرة للسحق على الملابس أو الأقمشة.

من جانبه، أوضح اختصاصي الحساسية والمناعة الدكتور ستانيسلاف باليتسكي أن التفاعلات التحسسية المرتبطة بالحشرات لا تقتصر على اللسعات واللدغات، بل قد تنتج أيضاً عن ملامسة بعض الحشرات أو استنشاق أجزاء دقيقة من أجسامها أو مخلفاتها.

وينصح الخبراء عند العثور على الدعسوقة داخل المنزل أو الحديقة بتجنب الإمساك بها مباشرة، والاكتفاء بنقلها برفق باستخدام ورقة أو وعاء صغير، حفاظاً على الحشرة وتجنب أي تفاعلات جلدية محتملة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية اليوم الأربعاء مسجلة خسارة كبيرة هي الثانية في حجمها خلال إسبوع واحد. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 953 نقطة ليتراجع الى النقطة 49918، وبنسبة انخفاض 1.87 بالمئة. كما ان

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

فوائد صحية متعددة للمشي المنتظم على الجسم

طب وصحة فوائد صحية متعددة للمشي المنتظم على الجسم

ل

عربي ودولي إيران: الصواريخ جاهزة للإطلاق.. عليكم توديع عائلاتكم

تعبيرية

منوعات لا تنخدعوا بألوانها الزاهية.. الدعسوقة خطر "غير متوقع"

ؤ

أخبار محلية الصحة تزود مستشفى الأميرة راية الحكومي بجهازي غسيل كلى

تعبيرية

منوعات مصرع أم وإصابة طفلها في هجوم فيل بري جنوب الهند

ب

اقتصاد محلي رقم غير مسبوق في تسعيرة الذهب.. انخفاض جديد على الأسعار محليا

تواجه شركة ميتا ضغوطاً متزايدة من الجهات التنظيمية الأوروبية، بعدما أصدرت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أمراً مؤقتاً يلزم الشركة بالسماح لخدمات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة ل

تكنولوجيا أوروبا تضغط على ميتا... وواتساب يُفتح أمام منافسي الذكاء الاصطناعي



 
 






الأكثر مشاهدة

 