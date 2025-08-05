لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

🌿 الريحان
يُبعد الذباب والبعوض، مثالي للزراعة قرب أماكن الجلوس الخارجية.
🌸 الخزامى (اللافندر)
يُطرد العث، البراغيث، والبعوض، ويجذب النحل والفراشات.
🌿 إكليل الجبل
ينمو في الطقس الحار، ويبعد البعوض وعثة الملفوف، ويناسب حدائق الخضروات.
🌼 القطيفة
رائحتها تُبعد البعوض والمن والديدان الخيطية، ومناسبة للطماطم والفلفل.
🌼 الأقحوان
تحتوي على مادة "البيرثرين" الطبيعية لطرد الصراصير والنمل والقراد.
🌸 زهور البتونيا
تطرد حشرات المن وديدان الطماطم، وسهلة الزراعة وتضفي لمسة جمالية.
🌿 النعناع
رائحته القوية تُبعد النمل والبعوض، لكن يُفضل زراعته في أوعية لأنه ينتشر بسرعة.
🌿 المريمية
تُبعد عثة الملفوف والخنافس، وتناسب زراعتها مع الملفوف والبروكلي.
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