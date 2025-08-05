لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة ورغبة الناس في تهوية المنازل ليلاً، تزداد الحشرات، لكن يمكن استخدام بعض الأعشاب والنباتات لطردها بشكل طبيعي، وفقًا لموقع edengreen. إليك أبرزها:

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🌿 الريحان

يُبعد الذباب والبعوض، مثالي للزراعة قرب أماكن الجلوس الخارجية.

🌸 الخزامى (اللافندر)

يُطرد العث، البراغيث، والبعوض، ويجذب النحل والفراشات.

🌿 إكليل الجبل

ينمو في الطقس الحار، ويبعد البعوض وعثة الملفوف، ويناسب حدائق الخضروات.

🌼 القطيفة

رائحتها تُبعد البعوض والمن والديدان الخيطية، ومناسبة للطماطم والفلفل.

🌼 الأقحوان

تحتوي على مادة "البيرثرين" الطبيعية لطرد الصراصير والنمل والقراد.

🌸 زهور البتونيا

تطرد حشرات المن وديدان الطماطم، وسهلة الزراعة وتضفي لمسة جمالية.

🌿 النعناع

رائحته القوية تُبعد النمل والبعوض، لكن يُفضل زراعته في أوعية لأنه ينتشر بسرعة.

🌿 المريمية

تُبعد عثة الملفوف والخنافس، وتناسب زراعتها مع الملفوف والبروكلي.