لا ينجذب إلى الدم ولا الضوء.. حقائق وخرافات حول البعوض

هل يساعد إطفاء الأنوار أو وجود رائحة جوز الهند على تجنب البعوض؟ بعض العلاجات فعالة بالفعل، بينما تبقى أخرى مجرد خرافات.
البعوض يحب الدم الحلو
تعد هذه المعلومة من أبرز الأساطير حول البعوض. يشير خبير البعوض وعالم الأحياء هيلجي كامبين إلى خطأين: لا يوجد دم حلو، والبعوض لا ينجذب للدم، بل إلى الروائح.
يضيف كامبين أن الحشرات تنجذب إلى مزيج ثاني أكسيد الكربون الذي نتنفسه والروائح المنبعثة من خلال جلدنا، والتي تعرف بـ"كوكتيلات الروائح".
البعوض ينجذب إلى الضوء
معظم أنواع البعوض لا تنجذب إلى الضوء. بدلاً من ذلك، فإن حرارة الجسم وثاني أكسيد الكربون لهما تأثير أقوى، كما يقول خبير البعوض كامبين.
المصابيح فوق البنفسجية (UV) التي تُستخدم عادة للتحكم في الحشرات غير فعالة للبعوض ويمكن أن تضر بالحشرات المفيدة الأخرى.
بعض العطور تبعد البعوض
صحيح جزئيًا، ففي حين أن بعض المواد الطاردة مثل تلك التي تحتوي على اللافندر أو الثوم يمكن أن تكون فعالة، فإن أفضل طارد يختلف من شخص لآخر، وفقًا للباحثة في الحشرات وخبيرة البعوض دورين وورنر.
اللعاب يخفف الحكة من لدغات البعوض
صحيح جزئيًا. الحكة لا تُخفف بسبب اللعاب نفسه، بل بسبب تأثير التبريد، يوضح طبيب الحساسية ماثياس سولك. ومع ذلك، فإن اللعاب ليس علاجًا عالميًا، حيث يمكن أن يُدخل البكتيريا إلى المنطقة المصابة، لذلك ينصح أطباء الحساسية باستخدام الماء أو عصي الحرارة الطبية لتخفيف الحكة، حيث إن اللعاب قد يكون أقل نظافة."
الجزيرة
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