لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء

ضبط درجة الحرارة المناسبة: استخدم حرارة معتدلة بدلاً من أعلى درجة لتدفئة الغرفة بكفاءة.
استخدام مؤقت التشغيل: ضبط الدفاية لتعمل لفترات محددة يقلل الاستهلاك دون الحاجة لتشغيل مستمر.
عزل الغرفة جيدًا: إغلاق النوافذ والأبواب واستخدام الستائر الثقيلة يحافظ على الحرارة داخل الغرفة.
تجنب وضع الدفاية قرب الأثاث أو الجدران: لضمان توزيع الحرارة بشكل أفضل وكفاءة أعلى.
استخدام أجهزة موفرة للطاقة: اختيار دفايات كهربائية حديثة يقلل الاستهلاك مقارنة بالأجهزة القديمة.
باتباع هذه النصائح، يمكن التدفئة بكفاءة مع تقليل استهلاك الكهرباء في الشتاء.
