السبت 2025-12-20 11:24 ص

لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء

السبت، 20-12-2025 10:49 ص

الوكيل الإخباري-   مع حلول الشتاء، يعتبر استخدام الدفايات الكهربائية وسيلة سريعة للدفء، لكن التشغيل المستمر قد يزيد من استهلاك الكهرباء والفواتير. وفقًا لموقع EnergySage، إليك أهم النصائح لتوفير الكهرباء عند استخدام الدفاية:
ضبط درجة الحرارة المناسبة: استخدم حرارة معتدلة بدلاً من أعلى درجة لتدفئة الغرفة بكفاءة.
استخدام مؤقت التشغيل: ضبط الدفاية لتعمل لفترات محددة يقلل الاستهلاك دون الحاجة لتشغيل مستمر.
عزل الغرفة جيدًا: إغلاق النوافذ والأبواب واستخدام الستائر الثقيلة يحافظ على الحرارة داخل الغرفة.
تجنب وضع الدفاية قرب الأثاث أو الجدران: لضمان توزيع الحرارة بشكل أفضل وكفاءة أعلى.
استخدام أجهزة موفرة للطاقة: اختيار دفايات كهربائية حديثة يقلل الاستهلاك مقارنة بالأجهزة القديمة.

باتباع هذه النصائح، يمكن التدفئة بكفاءة مع تقليل استهلاك الكهرباء في الشتاء.

 

المصري اليوم 

 
 


