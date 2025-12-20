لتوفير الكهرباء في الشتاء.. 5 نصائح لاستخدام الدفاية بذكاء

الوكيل الإخباري- مع حلول الشتاء، يعتبر استخدام الدفايات الكهربائية وسيلة سريعة للدفء، لكن التشغيل المستمر قد يزيد من استهلاك الكهرباء والفواتير. وفقًا لموقع EnergySage، إليك أهم النصائح لتوفير الكهرباء عند استخدام الدفاية:

ضبط درجة الحرارة المناسبة: استخدم حرارة معتدلة بدلاً من أعلى درجة لتدفئة الغرفة بكفاءة.

استخدام مؤقت التشغيل: ضبط الدفاية لتعمل لفترات محددة يقلل الاستهلاك دون الحاجة لتشغيل مستمر.

عزل الغرفة جيدًا: إغلاق النوافذ والأبواب واستخدام الستائر الثقيلة يحافظ على الحرارة داخل الغرفة.

تجنب وضع الدفاية قرب الأثاث أو الجدران: لضمان توزيع الحرارة بشكل أفضل وكفاءة أعلى.

استخدام أجهزة موفرة للطاقة: اختيار دفايات كهربائية حديثة يقلل الاستهلاك مقارنة بالأجهزة القديمة.

باتباع هذه النصائح، يمكن التدفئة بكفاءة مع تقليل استهلاك الكهرباء في الشتاء.

المصري اليوم