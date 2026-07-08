لحظات الحماس الأخيرة في المباراة تنتهي بمأساة لمشجع مصري

وكان المشجع يتابع المباراة من أحد المقاهي شرقي المحافظة، قبل أن يتعرض لوعكة صحية بسبب الانفعال الشديد مع أحداث اللقاء.
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