الأربعاء 2026-07-08 03:03 م

لحظات الحماس الأخيرة في المباراة تنتهي بمأساة لمشجع مصري

ثيض
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 12:08 م

الوكيل الإخباري-   توفي مشجع مصري في مدينة الإسكندرية إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء مشاهدته مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني.

وكان المشجع يتابع المباراة من أحد المقاهي شرقي المحافظة، قبل أن يتعرض لوعكة صحية بسبب الانفعال الشديد مع أحداث اللقاء.

اضافة اعلان

 

ورغم محاولات إسعافه ونقله إلى المستشفى، فارق الحياة متأثرًا بحالته.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء

خاص بالوكيل المحكمة العليا تقرر إعادة فتح حديقة السوسنة السوداء

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: لا يمكنني مشاهدة وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر

بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أخبار الشركات بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

أخبار الشركات البنك العربي يجدد رعايته لبرنامج "اليوم الدولي للعب" في متحف الأطفال

ف نحنا ك طلاب والله ضايعين والمشكله تحكي أنه في دوره بشهر ٧ تمام معك حق بس ولا واحد فينا كان قادر يدرس لانه تفاجئنا بالمقابله الي بعثتلك ياها فوق ف من اول ما نزلت المقابله لهسا شهر عندك ٢١ ماده هدول ب

عربي ودولي 6 آلاف بحّار لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز

زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

أخبار الشركات زين تواصل شراكتها مع جمعية "همّتنا صحة" لدعم استدامة مركز صحي الأميرة بسمة وتكرّم الفائزين بجائزة الموظف المثالي

مجلس النواب في العبدلي

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يقرر عقد الجلسة الأولى في الدورة الاستثنائية الأحد

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي أردوغان: يجب أن نتضامن في مواجهة جميع أشكال الإرهاب



 
 






الأكثر مشاهدة

 