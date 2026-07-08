لحظات الحماس الأخيرة في المباراة تنتهي بمأساة لمشجع مصري

الوكيل الإخباري- توفي مشجع مصري في مدينة الإسكندرية إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء مشاهدته مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني.



وكان المشجع يتابع المباراة من أحد المقاهي شرقي المحافظة، قبل أن يتعرض لوعكة صحية بسبب الانفعال الشديد مع أحداث اللقاء.

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