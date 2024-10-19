لحظات رعب.. أمريكية تشاهد طفليها يتدليان من لعبة تعطلت في الهواء

الوكيل الإخباري- عاشت أم أمريكية 15 دقيقة من الرعب خلال مشاهدة طفليها يتدليان في الهواء رأساً على عقب بسبب تعطل اللعبة بشكل فجائي، بينما كانت عاجزة عن إنقاذهما وتكتفي بتصوير المشهد وهي مذعورة مناشدة المساعدة.

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وكانت آلي ميتزجر وعائلتها في كرنفال بولاية أركنساس يوم السبت الماضي، ثم دخل طفلاها البالغان 8 أعوام و11 عاماً لعبة تتسع لـ16 مقعداً وتتميز بمقاعد دوارة تقلب الراكبين رأساً على عقب.



لكن توقفت اللعبة فجأة عن الدوران، بينما كان الطفلان معلقين في الهواء رأساً على عقب ويصرخان بانتظار المساعدة. وفي تلك الأثناء، لم تتمكن الأم سوى من توثيق هذا المشهد بهاتفها المحمول، ثم رفعته لاحقاً عبر حسابها على فيسبوك، لتشتكي من سوء التعامل مع هذا الموقف، وتهاجم إدارة الكرنفال.



وسرعان ما حظي منشورها بتفاعل واسع بين السكان في تلك الولاية الأمريكية، كما حظيت باهتمام من قبل وسائل الإعلام ، وسط تساؤلات حول مستوى الأمان في هذه الألعاب، وأسباب تزايد تكرار هذه الحوادث في عدد من الولايات الأمريكية خلال هذا العام.



وكان العمال يحاولون تدوير الرحلة يدوياً لمساعدة الركاب الذين تقطعت بهم السبل على النزول من اللعبة.



وقالت في منشورها: "إنهم يحاولون إنزال الطفلين، لقد ظلوا عالقين رأساً على عقب لمدة 15 دقيقة على الأقل".



وتم إلقاء اللوم على خطأ فني في حادثة الأسبوع الماضي، وفقاً لما نقلته صحيفة نيويورك بوست عن نائب رئيس خدمات الترفيه في أمريكا الشمالية، ميدواي سكوتر كورك."