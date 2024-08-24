 
السبت 2024-08-24 10:30 ص
 

 

لحظات مرعبة على ارتفاع غير محدد.. طفلة تكسر نافذة طائرة خلال رحلتها الأولى!

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
السبت، 24-08-2024 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   أظهر مقطع فيديو طفلة لم يتجاوز عمرها السنة وهي تكسر نافذة طائرة بينما كانت تلعب في حضن والدتها خلال إحدى الرحلات التي لم يتم الكشف عن وجهتها.

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ونشرت مدونة أمريكية تُدعى إيبوني برادلي الفيديو على صفحتها في "إنستغرام"، التي يتابعها نحو 200 ألف شخص. وأرفقت الفيديو بتعليق: "لقد اشترينا للتو طائرة!"، مشيرةً إلى أنها الرحلة الأولى لطفلتها في الطائرة.


وتظهر الطفلة وهي تلصق لعبتها على شباك النافذة وتسحبها لينفصل الجزء الداخلي من الشباك عن مكانه فجأة وسط دهشة الأم.


وانهالت تعليقات المتابعين على الفيديو، حيث قال أحدهم: "كيف استطعتِ البقاء هادئة إلى هذا الحد؟! لقد شعرت بالذعر.. اعتقدت أن الطائرة ستسقط".


وقال آخر: "هل أخبرتِ الطاقم عما حدث، أم انتظرتِ حتى هبطت الطائرة خوفاً من أن يحولوا مسارها إلى مكان عشوائي؟"، ليرد عليه متابع آخر: "لن يقوموا بتحويل مسار الطائرة لهذا السبب. سيظل ضغط الطائرة سليماً. يجب إعادة الغطاء الواقي إلى مكانه الأصلي وإخبار مضيفة الطيران بما حدث، وهي ستبلغ الطيار".

 

RT

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