لحظات مرعبة... هذا ما فعله راكب على متن طائرة في طوكيو - فيديو

الوكيل الإخباري- اضطر طاقم طائرة تابعة لخطوط "آل نيبون" اليابانية لتحويل مسار رحلتها من طوكيو إلى هيوستن، بعد أن حاول راكب مضطرب فتح باب الطوارئ في الجو، عقب تسع ساعات من الإقلاع.

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تمكن راكبان من المحاربين القدامى، بمساعدة طاقم الطائرة، من السيطرة على الرجل وتقييده، قبل أن تهبط الطائرة اضطرارياً في مطار سياتل الأميركي.

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