لحظات مرعبة... هذا ما فعله راكب على متن طائرة في طوكيو - فيديو

تمكن راكبان من المحاربين القدامى، بمساعدة طاقم الطائرة، من السيطرة على الرجل وتقييده، قبل أن تهبط الطائرة اضطرارياً في مطار سياتل الأميركي.
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