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لحظات مرعبة... هذا ما فعله راكب على متن طائرة في طوكيو - فيديو

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تعبيرية
 
الإثنين، 26-05-2025 09:57 ص

الوكيل الإخباري-   اضطر طاقم طائرة تابعة لخطوط "آل نيبون" اليابانية لتحويل مسار رحلتها من طوكيو إلى هيوستن، بعد أن حاول راكب مضطرب فتح باب الطوارئ في الجو، عقب تسع ساعات من الإقلاع.

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تمكن راكبان من المحاربين القدامى، بمساعدة طاقم الطائرة، من السيطرة على الرجل وتقييده، قبل أن تهبط الطائرة اضطرارياً في مطار سياتل الأميركي.

 

 

لبنان 24 

 
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