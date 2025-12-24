الأربعاء 2025-12-24 12:14 م

لحظة اعتقال لص الحواسيب الجزائري الذي حير الأمن البريطاني - فيديو

الأربعاء، 24-12-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-  ألقت الشرطة البريطانية القبض على مهاجر جزائري يُدعى منير غيلاس (28 عامًا)، بعد تنفيذه سلسلة سرقات استهدفت رواد الحانات الراقية في العاصمة لندن، بلغت قيمة المسروقات نحو 20 ألف جنيه إسترليني خلال شهرين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، نفّذ غيلاس 16 عملية سرقة بين 5 أغسطس و25 سبتمبر 2025، مستغلًا انشغال الزبائن داخل الحانات في الحي المالي، حيث كان يسرق حقائب وهواتف وحواسيب محمولة ويغادر بسرعة.


وسجّلت الكاميرات لحظة القبض عليه في 25 سبتمبر أثناء محاولته الفرار من الشرطة، قبل أن يصطدم بسيارة متوقفة ويسقط أرضًا، ليتمكن الضباط من السيطرة عليه.


واعترف المتهم بـ16 تهمة سرقة، إضافة إلى الاعتداء على شرطية أثناء توقيفه، وحيازة ممتلكات مسروقة تعود لشركة هندسية. ووصفته الشرطة بأنه "لص محترف" لا يُظهر نية للتوقف.


ومن المقرر أن يمثل غيلاس أمام محكمة ساوثوارك كراون في 13 يناير المقبل لتحديد عقوبته، مع بقائه موقوفًا حتى صدور الحكم.

 

 

