لحظة اعتقال لص الحواسيب الجزائري الذي حير الأمن البريطاني - فيديو

الوكيل الإخباري- ألقت الشرطة البريطانية القبض على مهاجر جزائري يُدعى منير غيلاس (28 عامًا)، بعد تنفيذه سلسلة سرقات استهدفت رواد الحانات الراقية في العاصمة لندن، بلغت قيمة المسروقات نحو 20 ألف جنيه إسترليني خلال شهرين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، نفّذ غيلاس 16 عملية سرقة بين 5 أغسطس و25 سبتمبر 2025، مستغلًا انشغال الزبائن داخل الحانات في الحي المالي، حيث كان يسرق حقائب وهواتف وحواسيب محمولة ويغادر بسرعة.



وسجّلت الكاميرات لحظة القبض عليه في 25 سبتمبر أثناء محاولته الفرار من الشرطة، قبل أن يصطدم بسيارة متوقفة ويسقط أرضًا، ليتمكن الضباط من السيطرة عليه.



واعترف المتهم بـ16 تهمة سرقة، إضافة إلى الاعتداء على شرطية أثناء توقيفه، وحيازة ممتلكات مسروقة تعود لشركة هندسية. ووصفته الشرطة بأنه "لص محترف" لا يُظهر نية للتوقف.



ومن المقرر أن يمثل غيلاس أمام محكمة ساوثوارك كراون في 13 يناير المقبل لتحديد عقوبته، مع بقائه موقوفًا حتى صدور الحكم.

pic.twitter.com/NGpcU8jffM Here's Algerian bag thief Munir Ghilas in action on the right side of the frame. You then see him trying to escape from police and attempting to make a few extra bob somehow by whipping out his phone to film the arrest https://t.co/aIyXCjJhqD December 19, 2025