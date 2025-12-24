لحظة اعتقال لص الحواسيب الجزائري الذي حير الأمن البريطاني - فيديو

وبحسب صحيفة ديلي ميل، نفّذ غيلاس 16 عملية سرقة بين 5 أغسطس و25 سبتمبر 2025، مستغلًا انشغال الزبائن داخل الحانات في الحي المالي، حيث كان يسرق حقائب وهواتف وحواسيب محمولة ويغادر بسرعة.
وسجّلت الكاميرات لحظة القبض عليه في 25 سبتمبر أثناء محاولته الفرار من الشرطة، قبل أن يصطدم بسيارة متوقفة ويسقط أرضًا، ليتمكن الضباط من السيطرة عليه.
واعترف المتهم بـ16 تهمة سرقة، إضافة إلى الاعتداء على شرطية أثناء توقيفه، وحيازة ممتلكات مسروقة تعود لشركة هندسية. ووصفته الشرطة بأنه "لص محترف" لا يُظهر نية للتوقف.
ومن المقرر أن يمثل غيلاس أمام محكمة ساوثوارك كراون في 13 يناير المقبل لتحديد عقوبته، مع بقائه موقوفًا حتى صدور الحكم.
