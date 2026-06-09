الثلاثاء 2026-06-09 11:54 م

لدغة بعوض بسيطة قد تتحول إلى عدوى خطيرة.. طبيبة توضح الأسباب

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:57 م
الوكيل الإخباري-   حذّرت الدكتورة ألكسندرا كودينكو من الاستهانة بلدغات البعوض، مؤكدة أن ما يبدو مشكلة بسيطة قد يتحول في بعض الحالات إلى مضاعفات صحية خطيرة.اضافة اعلان


وأوضحت أن البعوضة تحقن لعابها في الجلد أثناء اللدغ، ويحتوي هذا اللعاب على مواد مسكنة للألم ومضادة لتخثر الدم تساعدها على التغذي. ويتعامل الجهاز المناعي مع هذه المواد باعتبارها أجساماً غريبة، ما يؤدي إلى إفراز الهيستامين وظهور أعراض مثل الاحمرار والتورم والحكة.

وأضافت أن الخطر الأكبر لا يكمن في اللدغة نفسها، بل في حكّ موضعها، إذ يؤدي ذلك إلى تلف الجلد وانتشار لعاب البعوض في الأنسجة المحيطة، ما يزيد الشعور بالحكة. كما قد تنتقل البكتيريا من اليدين إلى الجلد المتضرر، مسببة عدوى أو تقيحاً قد يتطور في بعض الحالات إلى خراج.

ونصحت الطبيبة بتجنب حك موضع اللدغة وعدم استخدام اليود أو الكحول أو الخل لعلاجها، لأن هذه المواد قد تسبب حروقاً كيميائية للجلد. كما أشارت إلى أن معجون الأسنان قد يمنح شعوراً مؤقتاً بالبرودة إذا احتوى على المنثول، لكنه لا يعد علاجاً فعالاً.

وأكدت ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض تحسسية مثل التورم الشديد أو صعوبة التنفس أو اتساع مساحة الاحمرار، للحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة الارتجاع المريئي.. أعراضه الشائعة وطرق العلاج

ب

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي 250 نقطة

ل

أخبار محلية جامعة اليرموك تبحث والسفير الصيني التعاون الأكاديمي

تعبيرية

طب وصحة أفضل 8 بدائل صحية للبيض مناسبة للطهي والمخبوزات

ل

عربي ودولي وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض مسيرتين أطلقهما حزب الله في جنوب لبنان

ل

عربي ودولي ترامب: سنحصل على نصف نفط إيران

تعبيرية

منوعات لدغة بعوض بسيطة قد تتحول إلى عدوى خطيرة.. طبيبة توضح الأسباب

ب

أخبار محلية الفنادق الأردنية تبحث تعزيز التعاون مع غرفة سياحة المنطقة الشمالية السورية



 
 






الأكثر مشاهدة

 