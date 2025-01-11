لردع ترامب .. الدانمارك تضاعف دوريات "زلاجات الكلاب" في غرينلاند

وذكرت هيئة البث العامة في الدنمارك "دي. آر" وقناة "تي. في. 2" أمس الجمعة أن الحكومة الدنماركية اقترحت أيضاً تطوير مطار كانغرلوسواك، وهو قاعدة عسكرية أميركية سابقة في غرب غرينلاند، لاستيعاب طائرات مقاتلة من طراز إف-35.
وخصصت الدنمارك بالفعل 400 مليون دولار لنشر طائرات مسيرة بعيدة المدى في القطب الشمالي وشمال الأطلسي.
وعبّر ترامب هذا الأسبوع عن أمله مجدداً في السيطرة على غرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة في القطب الشمالي تابعة للدنمارك لكن الرئيس الأميركي المنتخب يعتبرها مهمة للأمن الأميركي.
ورغم أن الدنمارك مسؤولة عن أمن غرينلاند والدفاع عنها، فإن لديها قدرات عسكرية محدودة في الجزيرة. وتشمل هذه القدرات في الوقت الراهن أربع سفن قديمة لأغراض التفتيش وطائرة استطلاع من طراز تشالنجر و12 زلاجة تجرها كلاب.
في سياق متصل، قال رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيجيدي، أمس الجمعة، إن سكان الإقليم الواقع بالقطب الشمالي والغني بالمعادن لا يريدون أن يكونوا أميركيين، مشيراً إلى أنه مع ذلك يتفهم اهتمام ترامب بالجزيرة، نظراً لموقعها الاستراتيجي وأنه منفتح على مزيد من التعاون مع واشنطن.
وجاءت تعليقات إيجيدي، بعد إعلان ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لن يستبعد استخدام القوة أو الضغط الاقتصادي من أجل جعل غرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة.
واعترف إيجيدي بأن غرينلاند جزء من قارة أميركا الشمالية و"مكان يراه الأميركيون جزءًا من عالمهم". وأضاف أنه لم يتحدث مع ترامب، لكنه منفتح على المناقشات حول ما "يوحدنا".
يذكر أن إيجيدي كان يدعو إلى استقلال غرينلاند ويصور الدنمارك على أنها قوة استعمارية ويقول إنها لم تعامل السكان الأصليين من عرقية الإنويت (الإسكيمو) بشكل جيد دائماً.
وقال إيجيدي في مؤتمر صحافي وبجانبه رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن في كوبنهاغن يوم الجمعة: "غرينلاند لشعب غرينلاند. لا نريد أن نكون دنماركيين، ولا نريد أن نكون أميركيين. نريد أن نكون غرينلانديين".
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