لسبب غريب.. مغربية تحنط جثة والدتها بالملح لمدة عام

الوكيل الإخباري- ألقت الأجهزة الأمنية المغربية القبض على شابة أخفت جثة والدتها لمدة سنة داخل أكوام من الملح، خوفاً من تقسيم الميراث، حتى لا تتفكك عائلتها أو يتم طردها من المنزل.



وكشفت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية، أن المتهمة أخفت نبأ وفاة والدتها (80 عاماً) عن كافة أفراد عائلتها، وقامت بتحنيط جثتها داخل البيت بالملح، تجنباً لتحلل الجثة، وانبعاث روائح كريهة، قبل أن تعثر عليها السلطات بداية الأسبوع الجاري، بمدينة مكناس.

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وبحسب وسائل إعلام ، فإن الابنة البالغة من العمر 38 عاماً، والتي كانت تبدو منعزلة وغير مستقرة نفسياً، ظلّت ترفض زيارة الأقارب والجيران إلى منزلها، للاطمئنان على والدتها لشهور طويلة، مستعملة العنف مرة، ومرة أخرى أخبرتهم أنها هاجرت إلى ألمانيا.



وبعد مرور أكثر من سنة، لجأ شقيق الأم المسنة إلى السلطات الأمنية للإبلاغ عن منعه من رؤية شقيقته، وقلقه على حالتها الصحية.



وحين رافقته عناصر الشرطة إلى منزل أخته اكتشفوا وجود جثتها في مشهد مرعب وصادم، حيث كانت عبارة عن هيكل عظمي ممدد بين الملح على السرير.