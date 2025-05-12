الإثنين 2025-05-12 12:35 م
 

لسرقة أكثر من نصف مليون دولار.. هذا ما فعله بعمه في أميركا

نتهةع
تعبيرية
 
الإثنين، 12-05-2025 10:04 ص

الوكيل الإخباري- في جريمة هزّت ولاية ميزوري الأميركية، وُجّهت اتهامات إلى براين ديتش (44 عامًا) باحتجاز عمه المشلول، المحارب توماس كلوب، داخل مرآب منزله في ظروف غير إنسانية لسنوات، حتى وفاته عام 2019، دون الإبلاغ عنها.

اضافة اعلان


واصل ديتش خداع عائلته والسلطات مدعيًا أن عمه نُقل إلى دار رعاية، بينما استمر في تقاضي إعاناته الحكومية الامريكية التي بلغت نحو 650 ألف دولار، أنفقها على نمط حياة فاخر شمل شراء زواحف نادرة ورحلات باهظة.


كُشفت الجريمة في مارس الماضي، حين عثرت السلطات على جثة كلوب ملفوفة في كيس قمامة ومجمدة داخل سلة نفايات، إلى جانب أسلحة نارية يُحظر على ديتش امتلاكها بسبب سوابقه الجنائية.
وُجهت إلى ديتش تهم تشمل الاحتيال الإلكتروني، سرقة الهوية، سرقة ممتلكات حكومية، وحيازة سلاح ناري، وقد دفع ببراءته أمام المحكمة الفيدرالية في سانت لويس.


وأثارت الجريمة صدمة واسعة في الرأي العام الأميركي، حيث اعتُبرت واحدة من أبشع قضايا الإهمال العائلي والاستغلال المالي للمسنين والمحاربين القدامى، ما دفع جهات حقوقية للمطالبة بتشديد الرقابة على برامج الرعاية الأسرية.

 

 

لبنان 24 

 
gnews

أحدث الأخبار

مستشفى الزرقاء الحكومي

خاص بالوكيل شكوى من غياب أخصائي أعصاب في مستشفى الزرقاء الحكومي

عتعع

فن ومشاهير أصيب بمرض نادر أدى إلى بتر قدميه.. وفاة نجم عربي عن 42 عاماً (صور)

ا

تكنولوجيا الصين تطلق أقمارا صناعية لمراقبة المجال الكهرومغناطيسي للأرض

447 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

اقتصاد محلي بعد هبوط حاد في أسعار الذهب .. هكذا بلغ سعر الليرة الإنجليزية والرشادية بالأردن

فا

فن ومشاهير أصالة تغني لحفيدتها "ماما زمانها جاية".. ومقطع الفيديو يثير تفاعلاً واسعاً

جانب من إطلاق الخدمة الجديدة

أخبار الشركات البنك العربي وشركة جي سي بي إنترناشونال يطلقان عمليات قبول الدفع ببطاقات جي سي بي في الأردن

الدولار

أسواق ومال الدولار يرتفع وسط تفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية

قق

فن ومشاهير رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلادها وتكشف عن عمرها (صورة)



 
 





الأكثر مشاهدة