لسرقة أكثر من نصف مليون دولار.. هذا ما فعله بعمه في أميركا

واصل ديتش خداع عائلته والسلطات مدعيًا أن عمه نُقل إلى دار رعاية، بينما استمر في تقاضي إعاناته الحكومية الامريكية التي بلغت نحو 650 ألف دولار، أنفقها على نمط حياة فاخر شمل شراء زواحف نادرة ورحلات باهظة.
كُشفت الجريمة في مارس الماضي، حين عثرت السلطات على جثة كلوب ملفوفة في كيس قمامة ومجمدة داخل سلة نفايات، إلى جانب أسلحة نارية يُحظر على ديتش امتلاكها بسبب سوابقه الجنائية.
وُجهت إلى ديتش تهم تشمل الاحتيال الإلكتروني، سرقة الهوية، سرقة ممتلكات حكومية، وحيازة سلاح ناري، وقد دفع ببراءته أمام المحكمة الفيدرالية في سانت لويس.
وأثارت الجريمة صدمة واسعة في الرأي العام الأميركي، حيث اعتُبرت واحدة من أبشع قضايا الإهمال العائلي والاستغلال المالي للمسنين والمحاربين القدامى، ما دفع جهات حقوقية للمطالبة بتشديد الرقابة على برامج الرعاية الأسرية.
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